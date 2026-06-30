Döviz piyasalarında haftanın ikinci işlem gününde yatay seyir devam ediyor. Küresel piyasalarda ABD'den gelecek ekonomik veriler ve merkez bankalarına ilişkin beklentiler yakından izlenirken, yatırımcılar serbest piyasadaki güncel dolar ve euro fiyatlarını takip ediyor.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

Saat 07.27 itibarıyla dolar/TL ve euro/TL fiyatları şu şekilde;

Dolar alış: 46,63 TL

Dolar satış: 46,66 TL

Euro alış: 53,17 TL

Euro satış: 53,22 TL

DÖVİZ PİYASASINDA GÖZLER VERİ GÜNDEMİNDE

Analistler, döviz kurlarının seyrinde ABD'den gelecek makroekonomik veriler ile küresel faiz beklentilerinin belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor. Gün içerisinde açıklanacak ekonomik veriler ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler dolar ve euroda oynaklığı artırabilir.