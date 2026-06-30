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30 Haziran 2026 dolar ve euro fiyatları belli oldu. Dolar ve euro kaç TL? İşte güncel alış satış fiyatları ve döviz piyasasında son durum.

Döviz piyasalarında haftanın ikinci işlem gününde yatay seyir devam ediyor. Küresel piyasalarda ABD'den gelecek ekonomik veriler ve merkez bankalarına ilişkin beklentiler yakından izlenirken, yatırımcılar serbest piyasadaki güncel dolar ve euro fiyatlarını takip ediyor.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

Saat 07.27 itibarıyla dolar/TL ve euro/TL fiyatları şu şekilde;

Dolar alış: 46,63 TL
Dolar satış: 46,66 TL
Euro alış: 53,17 TL
Euro satış: 53,22 TL

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 46,65 46,67 % 0.03 16:11
Euro 53,24 53,25 % -0.15 16:11
İngiliz Sterlini 61,74 61,75 % -0.25 16:11
Avustralya Doları 32,14 32,16 % 0.09 16:11
İsviçre Frangı 57,66 57,70 % -0.13 16:11
Rus Rublesi 0,59 0,59 % -1.98 16:10
Çin Yuanı 6,87 6,87 % 0.15 16:11
İsveç Kronu 4,80 4,80 % -0.09 16:11
Tüm Döviz Fiyatları

DÖVİZ PİYASASINDA GÖZLER VERİ GÜNDEMİNDE

Analistler, döviz kurlarının seyrinde ABD'den gelecek makroekonomik veriler ile küresel faiz beklentilerinin belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor. Gün içerisinde açıklanacak ekonomik veriler ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler dolar ve euroda oynaklığı artırabilir.

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