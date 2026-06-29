Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası adımları ve Merkez Bankası'nın hamleleri, uzun süredir gerileyen mevduat faizlerinde ibreyi yeniden yukarı çevirdi.

2025 yılı boyunca kademeli düşüşle yüzde 38-39 bandına kadar çekilen mevduat faizleri, 2026'nın ilk çeyreğinden itibaren yeniden toparlanma eğilimine girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 19 Haziran itibarıyla mevduat faizleri ile ticari kredi faizleri yüzde 40,9 seviyesinde eşitlendi.

Yaşanan bu fonlama dengesi, enflasyon karşısında nakitte kalıp güvenli liman arayan yatırımcı için mevduatı yeniden ilk sıraya taşıdı.

Yapılan son üç aylık değerlendirmelere göre brüt mevduat faizleri; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,61, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,01 oranında reel getiri sağlayarak döneminin en çok kazandıran yatırım aracı olmayı başardı.

BANKALAR ARASI FAİZ YARIŞI

Piyasada şu an iki farklı strateji öne çıkıyor: Standart 32 günlük vadeli hesaplar ve yüksek faiz oranına rağmen alt limit kesintileri sunan günlük vadeli hesaplar.

Peki, elinde 500 bin TL nakdi olan bir yatırımcı 32 günlük bir vade sonunda hangi bankadan ne kadar net kazanç elde edebiliyor?

Parasının tamamına kesintisiz faiz işletmek ve net getirisini baştan sabitlemek isteyenler için standart vadeli hesaplarda Akbank, DenizBank, QNB, Odea ve ON Dijital Bankacılık yüzde 42,5 faiz oranıyla öne çıkıyor.

Bu kurumlarda 500 bin TL'sini 32 gün vadeye bağlayan bir yatırımcının net kazancı 15.369,86 TL olurken, vade sonu toplam bakiyesi 515.369,86 TL'ye ulaşıyor.

Listede Garanti BBVA yüzde 41,5 faiz oranı ve 15.008,22 TL net getiriyle bu grubu takip ederken; Ziraat Bankası ve getirfinans yüzde 42 faiz oranıyla yatırımcısına net 15.189,04 TL kazanç sağlıyor.

GÜNLÜK HESAPLARDA NET KAZANÇ DEĞİŞKEN

"Parama her an ulaşayım ama yüksek faiz alsın" diyenler için sunulan günlük vadeli hesaplarda ise tabela faizleri yüzde 47'ye kadar çıkıyor.

Ziraat Dinamik hesabı yüzde 47 brüt faiz oranı sunsa da vadesiz kısımda bırakılan boşluklar nedeniyle 500 bin TL için 32 günlük net getiriyi 12.096,09 TL seviyesinde bırakıyor.

Günlük hesap segmentinde net nakit dönüşü en yüksek olan kampanya ise DenizBank'ın Kaptan Hesap ürününde görülüyor. Banka, yüzde 45 faiz oranıyla günlük hesapta 16.533,17 TL net getiri sunarak yarışta zirveye oynuyor.

Benzer şekilde TEB ve CEPTETEB Marifetli Hesap ürünlerinde yüzde 46 faiz oranıyla net 15.215,87 TL kazanç sağlarken; Akbank Serbest Plus Hesap yüzde 42 faizle 15.414,67 TL net getiri üretiyor.

Günlük hesaplarda Fibabanka yüzde 46 faizle 14.708,67 TL, getirfinans yüzde 44 faizle 14.544,07 TL ve Alternatif Bank ise yine yüzde 46 faizle 14.408,12 TL net getiriyle yarışa dahil oluyor.

Uzmanlar, mevduat kararı verecek olan yatırımcıların sadece tabeladaki brüt faiz oranına değil, vade sonunda hesaba geçecek net TL tutarına ve bankaların "vadesiz alt limit" şartlarına dikkat etmesi gerektiğinin altını çiziyor.

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