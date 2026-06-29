Piyasa uzmanlarının banka verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre toplam rezervler, bir haftada yaklaşık 8,2 milyar dolar eriyerek kritik eşiğin altına geriledi.

TCMB’nin öncü verileri üzerinden gerçekleştirilen bakiye hesaplamalarında 19 Haziran haftasında 157,2 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 26 Haziran ile sona eren hesap döneminde dramatik bir düşüş kaydetti.

Yaklaşık 8,2 milyar dolarlık azalışla birlikte, Merkez Bankası'nın kasasındaki toplam rezerv tutarı 149 milyar dolar düzeyine kadar çekildi.

Böylece son dört haftalık periyotta 160 milyar dolar bandının üzerinde tutunmaya çalışan rezervlerde, haziran ayının sonu itibarıyla belirgin bir kan kaybı yaşanmış oldu.

218,2 MİLYAR DOLARI GÖRMÜŞTÜ

Merkez Bankası toplam rezervleri, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların tarihi zirvesini test etmişti.

Bu rekorun ardından geçen yaklaşık 5 aylık süreçte rezerv grafiğinde dalgalı ancak yönünü aşağı çeviren bir trend hakim oldu.

Son satışlar ve dış borç ödemelerinin de etkisiyle rezervler, yıl başındaki zirve noktasına göre yaklaşık 69 milyar dolarlık bir erime kaydetti.

RESMİ VERİLER PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

Piyasalar tarafından öncü hesaplamalarla takip edilen bu düşüş trendinin resmiyet kazanması için gözler perşembe gününe çevrildi.

TCMB, 26 Haziran haftasına ait kesinleşmiş "uluslararası rezervler ve döviz likiditesi" verilerini 2 Temmuz Perşembe günü saat 14.30'da haftalık istatistiklerle birlikte kamuoyuna ilan edecek.

Kaynak: Matriks Haber