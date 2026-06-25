Societe Generale (SocGen) kıdemli stratejistleri Phoenix Kalen ve Marek Drimal liderliğindeki ekip, vadeli piyasalarda fiyatlanan karamsar senaryonun aksine TL’nin daha dirençli kalacağını öngörerek dolar/TL paritesinde 3 ay vadeli kısa (short) pozisyon açtığını duyurdu.

Bu hamle, dev kurumun önümüzdeki süreçte döviz kurlarında agresif bir yükseliş beklemediğinin göstergesi olarak yorumlandı.

46,15 SEVİYESİNDEN GİRİŞ: HEDEF EYLÜL AYINDA DENGELENME

Bankanın yayımladığı strateji raporuna göre 12 Haziran tarihinde 46,156 seviyesinden açılan 3 ay vadeli bu pozisyonda risk ve getiri parametreleri şu şekilde belirlendi:

• Getiri Hedefi: Yüzde 4,5

• Zarar-Kes (Stop-Loss) Eşiği: 48,50 TL

• Eylül Ayı Dolar Tahmini: Vadeli kontratlar eylül ayı için 50 TL’nin üzerini fiyatlasa da SocGen, dolar/TL’nin bu dönemde 48,00 TL seviyelerinde dengeleneceğini öngörüyor.

Analistler, TL'nin vadeli piyasalardaki mevcut fiyatlamalardan çok daha güçlü bir performans sergilemesini bekliyor.

FAİZ İNDİRİMİ ANCAK O ZAMAN BAŞLAR

Ekonomi yönetiminin kararlı duruşuna değinen uzmanlar, enflasyondaki katı ve yapışkan seyrin farkında olduklarını belirtti.

Bu durumun Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz cephesinde erken ya da aceleci bir adım atmasını engelleyeceğini öngören SocGen analistleri, TCMB’nin faiz indirim döngüsüne ancak sonbahar aylarında başlayabileceğini düşünüyor.

Raporda, Türkiye ekonomisinin hizmet ihracatı kaynaklı döviz girişlerinin zirve yapacağı, yılın en yoğun turizm dönemine girdiğine dikkat çekildi.

Bu güçlü ve sıcak nakit akışının, Türkiye’nin en büyük yapısal sorunlarından biri olan ve yüksek enerji ithalat faturasından beslenen cari açık baskısını ciddi ölçüde hafifleteceği vurgulandı.

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