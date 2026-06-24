Türkiye ekonomisinde yaz döneminin ilk enflasyon verisine geri sayım başlarken, piyasa aktörlerinin beklentileri de netleşti.

Matriks Haber’in 30 finansal kuruluşun katılımıyla gerçekleştirdiği anket, haziran ayında tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) aylık bazda bir düşüş eğiliminin ve yıl sonu tahminlerinde aşağı yönlü revizyonların öne çıktığını gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:00'da kamuoyuna açıklayacak.

AYLIK YÜZDE 1’İN ALTINDA ARTIŞ BEKLENİSİ

Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı aylık TÜFE artışı için medyan tahmini yüzde 0,98 olurken, ortalama beklenti yüzde 1,02 olarak hesaplandı. Haziran ayı için tahmin sunan 22 kurumun beklentileri, aylık bazda en düşük yüzde 0,74 ile en yüksek yüzde 1,77 aralığında şekillendi.

• Mayıs Ayı: Mayıs ayında TÜFE, aylık yüzde 1,60 olan beklentilerin hafif üzerinde gelerek yüzde 1,71 olarak gerçekleşmiş; yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 olarak kayıtlara geçmişti.

• Haziran Yıllık Beklenti: Ankette haziran ayı yıllık enflasyon medyan beklentisi yüzde 32,10 (ortalama yüzde 32,16) oldu. Yıllık tahmin bandı ise yüzde 31,78 ile yüzde 33,03 arasında yer aldı.

• Çekirdek Enflasyon: Enerji, gıda, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan TÜFE C endeksi için tahminde bulunan 8 ekonomist, haziran ayında aylık yüzde 1,58, yıllık ise yüzde 30,00 artış öngördü.

2026 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri, cari yıl sonu enflasyon beklentilerindeki aşağı yönlü revizyon oldu.

22 ekonomistin katılımıyla 2026 yıl sonu TÜFE medyan beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 29,58 seviyesinden yüzde 29,00 seviyesine geriledi. Bu dönemde tahmin bandı yüzde 23,00 ile yüzde 30,00 aralığında oluştu.

• 12 Ay Sonrası TÜFE: Yatırımcıların vadeli planlamalarında dikkate aldığı 12 ay sonrasına ilişkin TÜFE artış tahmini yüzde 24,85 olarak belirlendi.

• 2027 Yıl Sonu: 8 ekonomistin 2027 sonu enflasyon beklentisi medyanı yüzde 22,00’den yüzde 22,25’e çıksa da tahmin bandının (yüzde 20,00 - 28,90'dan) yüzde 18,10 - 26,20 aralığına gerilemesi, beklentilerde genel bir aşağı yönlü kayış olduğunu gösterdi.

• Yıl Sonu C Endeksi: Çekirdek enflasyonun 2026 sonunda yüzde 28,40, 2026 yılı sonu anketinde ise 2027 sonu için yüzde 24,00 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi.

DOLAR/TL KURU ANKETİ: YIL SONU BEKLENTİSİ SABİT KALDI

Ekonomistlerin döviz kuru tahminlerinde ise sakin ve yatay bir beklenti hakim oldu. 14 analistin katılım sağladığı kur anketinde, 2026 yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,80 seviyesinde sabit kaldı.

Kur için en yüksek tahmin 52,40, en düşük tahmin ise 50,00 olarak kaydedildi.

Gelecek dönemlere ilişkin diğer kur tahminleri ise şu şekilde paylaşıldı:

• 12 Ay Sonrası Dolar/TL Tahmini: 55,60

• 2027 Yıl Sonu Dolar/TL Tahmini: 6 ekonomistin katılımıyla medyan tahmini 60,85 olarak hesaplandı (Bir önceki anket döneminde bu beklenti 61,00 seviyesindeydi).

Piyasalarda dezenflasyon sürecinin patikaya girip girmeyeceğine yönelik ipuçları barındıracak olan 3 Temmuz'daki TÜİK açıklaması, Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönem faiz politikası adımları açısından da kritik bir viraj olacak.

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