Strategy'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, geleneksel yatırım anlayışına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Saylor, konut sahibi olmanın uzun vadede sanıldığı kadar avantajlı olmayabileceğini belirterek, Bitcoin, şirket hisseleri ve arzı sınırlı varlıkların daha güçlü değer saklama araçları olabileceğini savundu.

Saylor, yapay zekânın yalnızca rutin işlerin otomatikleştirilmesi için kullanılmaması gerektiğini ifade etti. Asıl fırsatın, daha önce çözülemeyen sermaye piyasası sorunlarına yapay zekâ aracılığıyla yeni çözümler geliştirmek olduğunu belirten Saylor, Strategy'nin geçen yıl yapay zekâdan yararlanarak 15 milyar dolarlık değer ürettiğini iddia etti.

"YAPAY ZEKÂYLA REKABET ETMEYE ÇALIŞMAK YANLIŞ"

Saylor'a göre insanların yapay zekâ karşısında daha fazla çalışarak rekabet etmeye çalışması doğru bir yaklaşım değil. Ekonomik değerin, yapay zekâyı yeni finansal modeller ve çözümler geliştirmek için kullanabilenlere doğru kayacağını savunan Saylor, teknolojinin yatırım dünyasında da önemli bir dönüşüm yaratacağını söyledi.

Saylor'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri ise konut yatırımları oldu.

KONUT YATIRIMININ MALİYETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Konut satın almanın finansal güvenliğin temel adımlarından biri olduğu yönündeki geleneksel görüşe karşı çıkan Saylor, ev sahipliğinin uzun vadede çok sayıda maliyet barındırdığını belirtti.

Florida'daki konutları örnek gösteren Saylor, yıllık yaklaşık yüzde 2 seviyesindeki emlak vergisinin uzun vadede önemli bir maliyet oluşturabileceğini söyledi. Saylor'ın hesabına göre yüzde 2'lik yıllık vergi, 36 yıllık süreçte evin satın alma bedeline eşdeğer bir maliyete ulaşabiliyor.

Konut yatırımının maliyetinin yalnızca emlak vergisiyle sınırlı olmadığını belirten Saylor; mortgage faizleri, sigorta ve bakım giderlerinin de yatırımın gerçek getirisini aşağı çekebileceğini savundu.

Bu nedenle yatırımcıların daha likit ve yönetim gerektirmeyen sermaye varlıklarını değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

"SINIRLI ARZI OLAN VARLIKLAR DEĞERİNİ KORUYACAK"

Paranın uzun vadede satın alma gücünü kaybettiği görüşünü desteklemek için Miami Beach'teki arazi fiyatlarını örnek gösteren Saylor, yaklaşık 100 yıl önce 10 bin dolar değerindeki denize sıfır bir dönüm arazinin bugün 10-20 milyon dolar arasında değer taşıyabildiğini belirtti.

Saylor'a göre teknoloji temel ihtiyaçların maliyetlerini düşürse bile arzı sınırlı varlıklar değer saklama özelliğini koruyacak.

Bu kapsamda değerli araziler, şirket hisseleri ve Bitcoin'i öne çıkaran Saylor, kıt varlıkların yapay zekâ ve robotik teknolojilerinin dönüştürdüğü ekonomide de önemini koruyacağını düşünüyor.

SAYLOR'IN YATIRIM ODAĞINDA BİTCOİN VAR

Bitcoin, Saylor'ın yatırım yaklaşımının merkezinde yer alıyor. Saylor'ın 847 bin Bitcoin tuttuğu belirtilirken, dijital varlığın sınırlı arzının uzun vadeli değer saklama açısından önemli bir avantaj sağladığını savunuyor.

Saylor'ın değerlendirmelerine göre geleceğin yatırım dünyasında sınırlı arzı bulunan varlıklar, yapay zekâ ve robotik teknolojilerinin ekonomide yaratacağı dönüşüm karşısında yatırımcılar için önemli değer saklama araçları arasında yer alabilir.