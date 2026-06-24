Teknoloji hisselerinde yaşanan sert satış dalgası ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte dolar endeksi (DXY), 101.51 seviyesine ulaşarak son 13 ayın en yüksek seviyesini test etti.

Mayıs 2025'ten bu yana en güçlü konumuna ulaşan dolar, başta euro ve yen olmak üzere gelişmiş ülke para birimlerini baskı altına almaya devam ediyor.

FED'İN "ŞAHİN" DURUŞU PİYASALARI SARSTI

Doların küresel ölçekte değer kazanmasının arkasındaki en büyük itici güç, Fed yetkililerinin ekonomideki güce güvenerek söylemlerini sertleştirmesi oldu.

Piyasalar, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın enflasyonla mücadele kararlılığını ve şahin duruşunu hızla fiyatlıyor.

CME FedWatch verilerine göre faiz artış olasılıklarındaki keskin yükseliş:

• Temmuz Toplantısı: Faiz artış ihtimali yüzde 8.5'ten yüzde 36'ya yükseldi.

• Eylül Toplantısı: Faiz artış olasılığı yüzde 29.1'den yüzde 70'in üzerine çıktı.

National Australia Bank Döviz Stratejisi Başkanı Ray Attrill, momentumun dolar lehine olduğunu belirterek, "Dolarda daha güçlü bir yükseliş için ya teknoloji sektörünü aşan daha geniş bir düzeltme ya da faiz beklentilerinde yeni bir yukarı yönlü hamle gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

MAJÖR PARA BİRİMLERİNDE "DOLAR" BASKISI

Doların küresel hakimiyeti, diğer önemli para birimlerinde sert kayıplara yol açtı:

• Euro (EUR/USD): 1.1363 seviyesine kadar gerileyerek son bir yılın en düşük seviyelerine yaklaştı.

• İngiliz Sterlini (GBP/USD): İngiltere Merkez Bankası (BoE) yetkilisi Alan Taylor'ın faizlerde "uzatılmış bir bekleme" sinyali vermesinin ardından 1.3194 dolara çekildi.

• Emtia Para Birimleri: Avustralya doları 11 haftanın en düşüğü olan 0.6918 dolara gerilerken; Yeni Zelanda doları yüzde 0.3 kayıpla 0.5654 ile yedi ayın dip seviyesini gördü.

DOLAR/TL NE DURUMDA?

Küresel piyasalardaki güçlü dolar endeksi rüzgarıyla birlikte içeride de dolar kuru zirve seviyelerine yakın, hafif primli bir seyir izliyor.

Saat 11:37 itibarıyla dolar, Türk lirası karşısında 46.49 seviyesinden işlem görüyor.

Bir önceki kapanışını 46.4739 TL seviyesinden yapan dolar kurunda yılın en düşük seviyesi 42.9204 TL olarak kaydedilirken, en yüksek 46.514 TL seviyesi test edildi.

Aylık yüzde 1.66 yükseliş yaşanırken, son bir yılda yüzde 17.37 oranında artış gerçekleşmiş durumda.

MÜDAHALE SİNYALİ

Dolar karşısında tutunmakta en çok zorlanan para birimlerinden biri Japon yeni oldu. 161.55 seviyesinden işlem gören yen, eğer 161.96 direncinin üzerine çıkarsa 1986 yılından bu yana en değersiz seviyesine gerilemiş olacak.

Tokyo yönetiminin sözlü uyarıları piyasayı sakinleştirmeye yetmezken, hükümetin 1.3 trilyon dolarlık devasa döviz rezervlerini müdahale için daha etkin kullanmayı planladığı belirtiliyor.

Eski Japonya Merkez Bankası (BOJ) üyesi Sayuri Shirai, Fed'in faiz artırması durumunda yenin 165 seviyesine kadar çekilebileceği uyarısını yaptı.

JEOPOLİTİK RİSKLER KAÇIŞI HIZLANDIRIYOR

Ekonomik verilerin yanı sıra jeopolitik cephedeki hareketlilik de dolar talebini destekliyor.

ABD ile İran arasındaki çerçeve anlaşmasında; nükleer konular ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü gibi kritik başlıklarda derin görüş ayrılıklarının ortaya çıkması, kırılgan barış sürecine dair endişeleri artırarak yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiriyor.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Analistler, doların bu yükseliş trendini koruyup koruyamayacağını görmek için önümüzdeki haftalarda açıklanacak olan ABD enflasyon ve istihdam verilerine kilitlendi. Bu veriler, Fed'in temmuz ayındaki faiz yol haritasını netleştirecek.

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