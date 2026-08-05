Enerji ihtiyacının büyük bölümünü ithal petrolle karşılayan ve İran’daki çatışmaların ardından tırmanan maliyetlerle baskı altına giren Hindistan, makroekonomik istikrarı korumak adına tarihi bir finansal hamleye imza attı.

Yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 6 değer kaybeden rupiyi ve cari açık veren ekonomik dengeleri desteklemek amacıyla, Hindistan Merkez Bankası (RBI) ve kamu bankaları yurt dışındaki Hint vatandaşlarını kapsayan özel bir döviz mevduatı programı başlattı.

Financial Times’ın aktardığı verilere göre, haziranda başlayan uygulama ile kısa sürede 40,8 milyar dolarlık nakit döviz girişi sağlandı.

YÜKSEK FAİZ VE 19 KATLIK KALDIRAÇ İMKÂNI

Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman’ın kamu bankalarına yaptığı çağrının ardından, bankalar yurt dışındaki Hintlilere oldukça cazip koşullar sundu.

RBI'ın kur riskini üstlendiği programda, gurbetçilere yüksek faiz oranlarının yanı sıra yatırdıkları döviz karşılığında 19 katına kadar ilave kredi imkânı tanındı.

Bank of Baroda Başekonomisti Madan Sabnavis, Eylül sonuna kadar sürecek olan programda toplam tutarın 60 milyar dolara (Hindistan rezervlerinin yüzde 10’una) ulaşabileceğini öngörürken, Nomura Başekonomisti Sonal Varma ise bu servet havuzundan sağlanacak kaynağın 90 milyar dolara kadar çıkabileceğini belirtti.

ENFLASYON ZİRVEDEYKEN FAİZ SABİT TUTULDU

Güçlü döviz akışı, haziran ayında yüzde 4,4 ile son 18 ayın zirvesine çıkan enflasyona rağmen, RBI’ın elini rahatlattı.

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı.

RBI Başkanı Sanjay Malhotra, diasporadan gelen kaynak girişinin son derece güçlü seyrettiğini ve önümüzdeki süreçte de devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

KRİZ ZAMANLARININ "ACİL DURUM" REÇETESİ

Hindistan’ın yurt dışı vatandaşlarından döviz temin etmeye dönük bu yöntemi, ülke tarihinde ekonomik kırılganlığın tavan yaptığı dönemlerde uygulanan nadir bir mekanizma.

• 1991 Krizi: İlk kez ödemeler dengesi krizinde uygulandı ve ülkenin kapalı ekonomiden serbest piyasaya geçişini başlattı.

• 2013 Sıkılaşması: Fed'in sıkılaşma sinyalleriyle gelişmekte olan ülkelerden kaçan sermayeye karşı devreye sokuldu ve 34 milyar dolar toplandı.

• 2026 Süreci: 2013'ten bu yana yüzde 70 büyüyerek 37 milyona ulaşan küresel Hint diasporasının gücüyle yeni bir rekor kırılıyor.

UZMANLAR TEMKİNLİ: "SADECE ZAMAN KAZANDIRIR"

Ülkenin toplam döviz rezervleri 24 Temmuz itibarıyla 682 milyar dolar seviyesinde bulunurken, analistler gelen kaynağın yapısal ödemeler dengesi sorunlarını tek başına çözmeyeceği görüşünde.

Nomura Başekonomisti Sonal Varma, bu kısa vadeli sermaye akışının yapısal sorunları bitirmeyeceğini ancak merkez bankasına enerji fiyatlarındaki oynaklığa karşı orta vadeli politikalar geliştirebilmesi için son derece kritik bir zaman kazandırdığını vurguladı.