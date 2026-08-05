Quick Sigorta A.Ş., borsa serüvenine adım atıyor. Şirketin 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinin ardından Quick Sigorta’nın halka arz edilen 48.312.950 TL nominal değerli payları, 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da yatırımcılarıyla buluşacak.

Şirket paylarının işlem göreceği pazar ve fiyat adımlarına ilişkin detaylar şu şekilde:

• İşlem Kodu: QUICK

• Baz Fiyat (Halka Arz Fiyatı): 76,60 TL

• İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

• İşlem Yöntemi: Sürekli İşlem

• Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL

• İlk İşlem Tarihi: 6 Ağustos 2026

ŞİRKET VE HALKA ARZ KÜNYESİ

Borsa İstanbul'a "QUICK" koduyla merhaba demeye hazırlanan şirketin halka arz künyesine ilişkin öne çıkan veriler ise şöyle:

• Şirket Ünvanı: Quick Sigorta A.Ş.

• Halka Arz Edilen Nominal Tutar: 48.312.950 TL

• Toplam Şirket Sermayesi: 481.612.950 TL

• Halka Arz Yöntemi: Borsa Dışında Talep Toplama

• Talep Toplama Tarihleri: 29-30-31 Temmuz 2026

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