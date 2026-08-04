Borsa İstanbul’da temmuz ayı boyunca yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği hisse alımlarında dikkat çekici tercihler öne çıktı.

Yabancı fonların temmuz ayı süresince fiili dolaşım oranına göre en agresif topladığı hisse senetlerinin başında Orzaks İlaç (ORZAX) yer aldı.

Yabancılar 7.945.279 lot net alım yaparak, şirketin fiili dolaşımdaki hisselerinin yüzde 15,1’ini portföylerine kattı.

Listede ikinci sırayı alan TAB Gıda (TABGD) hisselerinde ise 9.353.339 lot alımla fiili dolaşım oranına kıyasla yüzde 11,1’lik bir artış kaydedildi.

Hacimsel boyutta bakıldığında ise SASA Polyester (SASA) 1.989.644.259,95 lot alımla dikkat çekerken, dev BIST 100 hisselerinden Tüpraş (TUPRS) 45.114.107 lot ve GENIL 49.771.917 lot ile yabancı girişinin sürdüğü ana şirketler oldu.

TEMMUZ AYI YABANCI ALIM LİSTESİ

• ORZAX: 7.945.279 Değişim Lot | Yüzde 15,1 Değişim / Fiili Dolaşım (Fiili Dolaşım: 52.493.936,26)

• TABGD: 9.353.339 Değişim Lot | Yüzde 11,1 Değişim / Fiili Dolaşım (Fiili Dolaşım: 84.142.894,29)

• AKHAN: 5.244.387 Değişim Lot | Yüzde 9,6 Değişim / Fiili Dolaşım (Fiili Dolaşım: 54.694.659,84)

• ISVEA: 6.014.990 Değişim Lot | Yüzde 9,0 Değişim / Fiili Dolaşım (Fiili Dolaşım: 66.991.898,40)

• KARCL: 11.056.819 Değişim Lot | Yüzde 8,6 Değişim / Fiili Dolaşım (Fiili Dolaşım: 127.984.200,36)

• SASA: 1.989.644.259,95 Değişim Lot | Yüzde 8,5 Değişim / Fiili Dolaşım (Fiili Dolaşım: 23.510.485.502,39)

• GRTHO: 1.988.223 Değişim Lot | Yüzde 7,8 Değişim / Fiili Dolaşım (Fiili Dolaşım: 25.408.819,81)

• MAGEN: 21.717.235 Değişim Lot | Yüzde 6,3 Değişim / Fiili Dolaşım (Fiili Dolaşım: 343.692.652,15)

• GWIND: 9.242.320 Değişim Lot | Yüzde 5,8 Değişim / Fiili Dolaşım (Fiili Dolaşım: 160.717.157,91)

• SARAE: 4.751.479 Değişim Lot | Yüzde 5,3 Değişim / Fiili Dolaşım (Fiili Dolaşım: 88.991.172,38)

• TRMET: 8.222.709 Değişim Lot | Yüzde 5,1 Değişim / Fiili Dolaşım (Fiili Dolaşım: 159.963.344,09)

• SANFM: 10.747.616 Değişim Lot | Yüzde 5,0 Değişim / Fiili Dolaşım (Fiili Dolaşım: 213.759.238,06)

• TUPRS: 45.114.107 Değişim Lot | Yüzde 4,8 Değişim / Fiili Dolaşım (Fiili Dolaşım: 936.270.753,22)

• KOCMT: 27.898.405,43 Değişim Lot | Yüzde 4,8 Değişim / Fiili Dolaşım (Fiili Dolaşım: 582.488.707,17)

• GENIL: 49.771.917 Değişim Lot | Yüzde 4,6 Değişim / Fiili Dolaşım (Fiili Dolaşım: 1.080.960.205,98)

• GRSEL: 1.040.849 Değişim Lot | Yüzde 4,6 Değişim / Fiili Dolaşım (Fiili Dolaşım: 22.632.716,36)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yer alan veriler temmuz ayına ait fiili dolaşım bazlı takas değişim verileridir.