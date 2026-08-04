Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) vitrine çıkaracağı araçlar arasında ultra lüks segmentteki otomobiller dikkat çekiyor. Satışa sunulacak bazı lüks modeller ve belirlenen muhammen bedeller şöyle:

• 2023 Mercedes-Maybach S 580 4Matic Inspiration: 25 milyon TL

• 2023 Range Rover Autobiography SWB: 18 milyon TL

• 2023 Audi A8 L 3.0 TFSI Quattro: 11 milyon TL

• 2022 Audi S8: 9,8 milyon TL

İhale listesinde ayrıca 2024 Land Rover Discovery, 2022 Land Rover Velar, 2024 Volvo XC90, Tesla Model Y, BMW 520d, Mercedes-Benz G Serisi ve Audi A5 Cabriolet gibi öne çıkan modeller de yer alıyor.

EKONOMİK OTOMOBİLLER 420 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Binek otomobil kategorisinde ise Renault Clio, Renault Megane, Fiat Egea, Toyota Corolla, Volkswagen Passat, Dacia Duster ve Skoda Octavia gibi piyasada yoğun ilgi gören modeller ihalede yer alacak.

Bu gruptaki binek araçların muhammen bedelleri 420 bin TL ile 1,7 milyon TL arasında değişiyor.

MOTOSİKLETLERDE FİYATLAR 16 BİN TL'DEN AÇILIYOR

İhalenin en uygun fiyatlı kategorisini motosikletler oluşturuyor. 2024 model Yamaha MT-250, Honda scooterlar ve Mondial 50 ZNU EC gibi modellerin yer aldığı grupta muhammen bedeller 16 bin TL ile 350 bin TL arasında belirlendi.

Ağır ticari araç tarafında ise çok sayıda 2023 model Astra ve Mercedes Arocs damperli kamyonlar, Ford Trucks CKM1, çekiciler, tankerler ve yarı römorklar satışa sunulacak.

İHALE TARİHLERİ VE KATILIM DETAYLARI

Ağustos ayı ortasında yapılacak ihalelerin takvimi ve adresi belli oldu:

• İhale Tarihleri: 11, 12, 13, 14 ve 17 Ağustos

• İhale Yeri: TMSF Esentepe Binası

Araçların detaylı teknik özelliklerine, ihale katılım şartlarına ve detaylara TMSF'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.