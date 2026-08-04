Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış Genel TÜFE, temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,93 oranında artış gösterdi.

Açıklanan raporda, enflasyonun ana eğilimini yansıtan özel kapsamlı TÜFE alt göstergelerindeki değişimler şu şekilde gerçekleşti:

• İşlenmemiş Gıda, Enerji, Alkollü İçecekler, Tütün ve Altın Hariç TÜFE: Aylık bazda yüzde 1,66 artış kaydetti.

• Enerji, Gıda, Alkolsüz ve Alkollü İçecekler, Tütün ve Altın Hariç TÜFE (B Çekirdek Endeksi): Aylık bazda yüzde 1,80 yükseldi.

SEKTÖREL AYRIŞMA: ENERJİ DIŞI MALLARDA DÜŞÜŞ VAR

Temmuz ayı verileri alt gruplar itibarıyla incelendiğinde en yüksek aylık artışın hizmet sektöründe yaşandığı, buna karşın enerji ve gıda dışı mallarda ise sınırlı bir gerileme olduğu görüldü:

• Hizmet Sektörü: Yüzde 3,18 artışla Temmuz ayında fiyatların en çok yükseldiği grup oldu.

• Enerji: Aylık bazda yüzde 2,30 yükseliş gösterdi.

• Gıda ve Alkolsüz İçecekler: Fiyatlar yüzde 1,61 oranında arttı.

• Enerji ve Gıda Dışı Mallar: Aylık bazda yüzde 0,19 oranında gerileme kaydetti.

Temmuz ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış veriler; ana enflasyon eğiliminde hizmet sektörünün yukarı yönlü baskısını sürdürdüğünü, mallar tarafında ise daha sakin bir seyrin hakim olduğunu ortaya koydu.