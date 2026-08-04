Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren mevcut düzenleme, kart limiti yüksek olan tüketiciler için önemli sonuçlar doğuruyor. Kart limitinin 50 bin TL'yi aşması halinde, dönem borcu düşük olsa bile ödenmesi gereken yasal asgari tutar iki katına çıkabiliyor. Uzmanlar ise gereksiz yüksek limitlerin faiz yükünü artırabileceği uyarısında bulunuyor.

Kredi kartlarında uygulanacak asgari ödeme tutarı, harcama miktarından çok kartın tanımlı limiti üzerinden belirlenmeye devam ediyor.

Mevcut düzenlemeye göre, kredi kartı limiti 50 bin TL'nin altında olan kartlarda asgari ödeme oranı yüzde 20 olarak uygulanırken, 50 bin TL'nin üzerindeki kartlarda bu oran yüzde 40'a yükseliyor.

HARCAMA DÜŞÜK OLSA DA ASGARİ ÖDEME ARTIYOR

Düzenlemede dikkat çeken nokta ise asgari ödeme oranının dönem borcuna göre değil, kartın toplam limitine göre hesaplanması.

Bu nedenle kart sahibi limitinin yalnızca küçük bir kısmını kullanmış olsa bile, kart limiti 50 bin TL'nin üzerindeyse dönem borcunun yüzde 40'ını asgari ödeme olarak yapmak zorunda kalıyor.

FAİZ YÜKÜ ARTABİLİYOR

Uzmanlar, yüksek limitli kartlarda asgari ödeme tutarının karşılanamaması halinde faiz maliyetinin de artabileceğine dikkat çekiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) belirlediği kademeli faiz sistemine göre kredi kartı borçlarında uygulanabilecek azami akdi ve gecikme faiz oranları borç tutarına göre farklılaşıyor.

Faiz kademeleri şu şekilde uygulanıyor:

30 bin TL'nin altındaki borçlar için en düşük faiz oranı,

30 bin TL ile 180 bin TL arasındaki borçlar için orta kademe faiz oranı,

180 bin TL'nin üzerindeki borçlar için ise en yüksek faiz oranı uygulanabiliyor.

UZMANLARDAN LİMİT UYARISI

Uzmanlara göre, aylık nakit akışını yönetmekte zorlanan tüketicilerin ihtiyaç duymadıkları yüksek kredi kartı limitlerini gözden geçirmeleri fayda sağlayabilir.

Bu kapsamda, kullanılmayan kredi kartı limitlerinin 50 bin TL eşiğinin altına düşürülmesi veya toplam limitin farklı bankalardaki kartlar arasında daha dengeli dağıtılması öneriliyor.

Uzmanlar, bu yöntemin aynı harcama tutarında bile ay sonunda ödenmesi gereken zorunlu asgari ödeme miktarını azaltabileceğini ve tüketicilerin bütçelerini daha rahat yönetmelerine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Cumhuriyet