Sigara fiyatlarında artışlar sürüyor. Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubundaki tüm ürünlere 10 TL zam yapıldığını duyurdu. Yeni fiyatlar 4 Ağustos 2026 itibarıyla geçerli olacak.

TBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir sigara grubunun satış fiyatlarının güncellendiğini bildirdi.

Dündar'ın paylaştığı yeni fiyat listesine göre, zam kararı 4 Ağustos 2026 Salı günü itibarıyla yürürlüğe girdi. Yapılan 10 TL'lik fiyat artışı sonrasında grupta yer alan tüm sigaraların perakende satış fiyatı 110 TL olarak belirlendi.

TÜM ÜRÜNLER 110 TL OLDU

Yeni düzenlemeyle birlikte söz konusu sigara grubunda yer alan tüm ürünler tek fiyat uygulamasına geçti. Böylece gruptaki sigaraların tamamı 110 TL'den satışa sunulacak.

Sigara fiyatlarında son dönemde ÖTV düzenlemeleri ve üretim maliyetlerindeki artışların etkisiyle peş peşe zamlar yaşanırken, sektör temsilcileri önümüzdeki dönemde de fiyat hareketlerinin yakından takip edileceğini belirtiyor.