CCI, RSI, Momentum, Stokastik, MACD ve hareketli ortalamaların bir arada "AL" vermesi, hisselerdeki fiyat hareketlerinin teknik olarak güçlü bir zemine oturduğuna işaret ediyor.

Teknik tarama sonuçlarına göre listenin zirvesinde Türk Hava Yolları (THYAO) yer alırken; havacılık, sağlık, holding, bankacılık, otomotiv ve sigorta sektörlerinden dev şirketler çoklu gösterge desteğiyle öne çıktı.

ZİRVEDEKİ HİSSELER VE TEKNİK PUAN TABLOSU

Teknik göstergelerde yakalanan uyuma göre BIST 100'de en yüksek puana ulaşan ilk 10 hisse şöyle sıralandı:

• THYAO (Türk Hava Yolları): 36,5 puan ile listenin en tepesinde yer aldı. Momentum, Stokastik ve hareketli ortalamalar pozitif seyrini korurken, temkinli kalan tek gösterge RSI oldu.

• GENIL (Gen İlaç): 31,25 puan ile ikinci sırada. CCI, RSI, Momentum, MACD ve hareketli ortalamaların neredeyse tamamında eş zamanlı "AL" sinyali üreterek güçlü bir ivme yakaladı.

• TAVHL (TAV Havalimanları): 27,5 puan ile dengeli ve güçlü duruşunu sürdürdü. Momentum haricindeki ana göstergeler yükselişi destekliyor.

• SAHOL (Sabancı Holding): 23 puan ile çok sayıda indikatörde pozitif sinyal üreterek holding sektörünü sırtladı.

• AEFES (Anadolu Efes): 21,75 puan alarak özellikle MACD ve hareketli ortalamalardaki olumlu görünümüyle dikkat çekti.

• HEKTS (Hektaş): 21,75 puan ile bazı kısa vadeli göstergeler temkinli seyretse de genel pozitif görünümünü korudu.

• ANSGR (Anadolu Sigorta): 21 puan ile teknik indikötörlerin büyük bölümünden onay aldı.

• AKBNK (Akbank): 20,5 puan ile bankacılık sektöründe teknik açıdan öne çıkan ilk hisse oldu.

• YKBNK (Yapı Kredi): 20,25 puan alarak Akbank ile birlikte kısa vadeli göstergelerde güçlü alım sinyallerini korudu.

• TOASO (Tofaş): 19,25 puan ile otomotiv tarafında teknik listeye girmeyi başardı.

TEKNİK GÖSTERGELERDE "UYUM" NE ANLAMA GELİYOR?

Teknik analiz uzmanları, tek bir indikatörün "AL" vermesinden ziyade farklı vadeleri ve dinamikleri ölçen göstergelerin aynı yönde kesişmesinin daha güvenilir bir tablo çizdiğini vurguluyor:

• CCI: Trendin gücünü

• RSI: Fiyat ivmesini

• Momentum: Hareketin hızını

• Stokastik: Kısa vadeli yönü

• MACD: Trend değişim onayını

• Hareketli Ortalamalar: Genel ana eğilimi gösterir.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Teknik göstergelerin olumluya dönmesi mevcut yönü analiz etmeye yardımcı olsa da gelecekteki performansı garanti etmez.

Analistler, alım-satım kararları verilirken teknik puana ek olarak işlem hacmi, şirket bilançoları, sektör gelişmeleri ve genel haber akışının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Kaynak: Matriks

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