HSBC Global Investment Research, yayımladığı "Türkiye: Anadolu Adaptasyonu" başlıklı raporda Türkiye piyasalarına ilişkin olumlu görüşünü korudu. Banka, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin para politikasındaki normalleşme sürecini geciktirdiğini ancak rayından çıkarmadığını belirterek, Türk hisse senetleri için "ağırlığını artır" tavsiyesini sürdürdü.

Raporda ayrıca, piyasa koşullarının elverişli olması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayında faiz indirimlerine yeniden başlayabileceği öngörüldü.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ MASADA KALDI

HSBC, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini artırması nedeniyle TCMB'nin politika faizini %37 seviyesinde sabit tuttuğunu hatırlattı.

Banka, jeopolitik risklerin etkisiyle parasal gevşeme sürecinin ertelendiğini ancak iç piyasalardaki olumlu görünümün korunması durumunda Eylül ayında faiz indirimi döngüsünün yeniden başlayabileceğini değerlendirdi.

TÜRK HİSSELERİ GELİŞEN PİYASALARDAN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ

Rapora göre Türk hisse senetleri, yılbaşından bu yana FTSE Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne göre %5 daha iyi performans sergiledi.

HSBC, bu performansın büyük bölümünün yılın ilk iki ayında gerçekleştiğini, Orta Doğu'daki gerilimlerin ardından ise Borsa İstanbul'da daha yatay ve dalgalı bir görünüm oluştuğunu ifade etti.

DÖRT SEKTÖR ÖN PLANA ÇIKTI

HSBC, Türkiye'nin uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip alanlarına da dikkat çekti.

Raporda öne çıkan sektörler;

Savunma sanayii,

Altyapı ve yeniden imar projeleri,

Yapay zeka altyapısı,

Havacılık olarak sıralandı.

Banka, bu alanların önümüzdeki dönemde yatırımcı ilgisini artırabilecek yapısal büyüme temaları arasında yer aldığını belirtti.

"TÜRK HİSSELERİ HALA İSKONTOLU"

HSBC, Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı payının son 10 yılda %65'ten %33'e gerilediğini, mart-haziran döneminde ise yaklaşık 2 milyar dolarlık yabancı çıkışı yaşandığını hatırlattı.

Buna rağmen düşük yabancı pozisyonlanmasının ve cazip değerlemelerin uzun vadeli görünümü desteklediğini belirten banka, BIST 100'ün 12 aylık ileriye dönük fiyat/kazanç (F/K) oranının 7,5 seviyesinde bulunduğunu vurguladı.

Raporda ayrıca iç siyasi gelişmeler ve olası erken seçim tartışmalarının kısa vadeli risk oluşturabileceği, MSCI'nın Türkiye'ye yönelik serbest dolaşım şeffaflığı sürecinin ise yakından izlenmeye devam ettiği ifade edildi.

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