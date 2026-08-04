Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında ABD'den gelecek ekonomik veriler yer alırken, yurt içinde otomotiv sektörüne ilişkin satış rakamları ve uluslararası kuruluşlardan Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmeler öne çıktı. Analistler, Borsa İstanbul'un güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyor.

OTOMOTİV PAZARI TEMMUZDA DARALDI

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %25 daralarak 80.786 adet olarak gerçekleşti. Veriler, otomotiv sektöründe talepte yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRMELER

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin gelişmekte olan piyasalar arasında önde gelen borçlanma aracı ve sukuk ihraççılarından biri olmayı sürdüreceğini değerlendirdi.

Öte yandan BBVA Research, Türkiye'de çekirdek enflasyonda temkinli görünümün devam ettiğini belirtti.

KÜRESEL GÜNDEMDE TRUMP VE UBS ÖNE ÇIKTI

ABD'de 25 eyalet, Trump yönetiminin 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere uyguladığı gümrük vergilerine karşı dava açtı.

UBS ise yayımladığı yatırım stratejisi raporunda, güçlü şirket kârları ve ekonomik aktivitenin desteğiyle küresel hisse senedi rallisinin devam edebileceğini öngördü.

PİYASALAR HANGİ VERİLERİ TAKİP EDECEK?

Yatırımcıların gündeminde bugün ABD'nin Haziran ayı dış ticaret dengesi verisi bulunuyor. Haftanın en kritik verisi olan ABD tarım dışı istihdam rakamları ise cuma günü açıklanacak.

Yurt içinde ise MSCI endeks değişiklikleri 12 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Analistler, hem küresel veri akışının hem de yurt içi gelişmelerin etkisiyle BIST 100 endeksinin güne yatay bir açılış yapmasını bekliyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 3 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği duyurulardan derlenen veriler şu şekilde;

ARDYZ – Şirketin, 163,5 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

ANSGR – Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin 1 yıllık yenilendiği açıklandı.

AKSEN – Aksa Enerji Üretim ile Electricity Company of Ghana arasında 20 yıl süreli enerji satış anlaşması imzaladığı açıklandı.

AVPGY – Şirketin, Avrupa Konutları Çamlıvadi projesi kapsamında kurulan Avrupakent Doruk Adi Ortaklığı'ndaki %60 payını, ortaklığın artık herhangi bir inşai veya ticari faaliyetinin kalmaması nedeniyle, 10,8 milyon TL bedelle Artaş İnşaat’a devretme kararı aldığı ve Hisse Devir Protokolünün imzalandığı açıklandı.

AVGYO – Arasta Yatırım İşletme’nin %50’sinin satın alınmasına yönelik görüşmelerin başlamasına karar verildiği açıklandı.

BIGCH – 2026 yılında 175 – 200 milyon TL net kar, %40 hasılat büyümesi, %23,5 FAVÖK marjı beklendiği açıklandı.

BERA – Hazim Irmak tarafından 163.280 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

CMENT – Rekabet Kurulu tarafından 37,4 milyon TL tutarında ceza verildiği açıklandı.

CRFSA – Şirketin ortağı Yeni Mağazacılık tarafından 4,0 milyar TL tutarında sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

ENERY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 25 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

EBEBK – Şirketin, Temmuz ayında 5 mağaza açtığı açıklandı.

GESAN – Şirketin, Esenler Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleye 198,0 milyon TL ile en avantajlı teklifi vererek birinci olduğu açıklandı.

ISCTR – Bankanın 2026 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

KCAER – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

KTLEV – Şirket tarafından Temmuz’da toplam 41,2 milyar TL tutarında sözleşme büyüklüğü gerçekleştirildiği açıklandı.

KOCMT – Şirketin, Muş’ta gerçekleştirilmesi planlanan GES projesi kapsamında ÇED olumlu kararı verildiği açıklandı.

LKMNH – Lokman Hekim Üniversitesi ile Lokman Hekim Akay Hastanesi arasındaki afiliasyon sözleşmesi kapsamında, SGK nezdinde yaptığımız idari ve hukuki başvurular neticesinde, SGK ile şirket arasında Vakıf Üniversitesi ile Afiliye Hastane Sağlık Hizmetleri Protokolü imzalandığı açıklandı.

MAGEN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,5 milyar TL’den 20 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

MCARD – Şirket ile bir holdingin grup şirketleri arasında kurumsal kart çözümlerinin sunulmasına yönelik sözleşme imzalandığı, şirketin aylık cirosuna 20 milyon TL üzerinde katkı beklendiği açıklandı.

NTGAZ – Çayırova Oto CNG Tesisinin kapandığı açıklandı.

OBAMS – Şirketin, ihracat faaliyetleri kapsamında Ghana, Benin, Somali, Togo, Kenya ve Burkina Faso'da faaliyet gösteren distribütörleriyle toplam bedeli 50 milyon dolarlık ürün sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

OTTO – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 150.000 adet paya karşılık 33 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

QUICK – Şirket payları 6 Ağustos'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

QUICK – Şirket paylarının halka arzı kapsamında Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 1,31 katı talep geldiği açıklandı.

PCILT – Şirketin bağlı ortaklığı UP İletişim ile Dirk Rossmann Mağazacılık arasında online medya planlama ve satınalma hizmeti verilmesi konusunda anlaşma imzalandığı açıklandı.

REEDR – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 50.000.000 adet paya karşılık 500 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

SDTTR – Şirketin, %95 bağlı ortaklığı BKM Bursa Kalıp’ın 5,7 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

SASA – Şirketin, 2026 yılı Temmuz ayında satış tutarının geçen yılın aynı dönemine göre %60 artışla 178 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

TATGD – Şirketin, 2026 yılında 150.858 ton satış hacmi, 10,1 milyar TL hasılat, %11 – 14 FAVÖK marjı beklediği açıklandı.

TTRAK – Şirket tarafından 2026 yılı iç piyasa traktör satış beklentisinin 8.000 – 10.000 adetten 8.500 – 10.000 adet paya yükseltildiği açıklandı.

UMPAS – Abdulkadir Erdağ tarafından 395.920 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

VSNMD – Çelemli Fabrikası'nın hammadde ihtiyacının karşılanması amacıyla Şirket'in Gündoğan Şubesinin tescil edildiği açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 372 gün vadeli 5 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

SERMAYE ARTIRIMLARI

BRKO – Tahsisli sermaye artırımına (planlanan toplam satış hasılatı 190 milyon TL) karar verildiği açıklandı.

HLGYO – Şirket sermayesinin 3,8 milyar TL’den %56,2 oranında bedelsiz olarak 2,2 milyar TL artışla 6 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

VKGYO – Şirket sermayesi 10 Ağustos’ta 3,5 milyar TL’den %27,54 oranında bedelsiz olarak 475 milyon TL artışla 4 milyar TL’ye yükseltilecek.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat GENIL 0,0161 0,0137 %0,17 04.08.2026 9,38 9,36 BOBET 0,4000 0,3400 %2,22 05.08.2026 - -

PAY ALIM-SATIMLAR

3 Ağustos 2026 tarihinde KAP'a yapılan pay alım-satım bildirimlerine göre Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerde öne çıkan işlemler şöyle sıralandı;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 32,58 – 32,74 TL fiyat aralığından geri alındı.

ASGYO – Abdulkadir Konukoğlu tarafından 10,62 – 10,70 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %51,10’a yükseldi.

AKSGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.196.069 adet pay 9,40 – 9,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 24.500 adet pay 70,00 – 71,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

BLUME – Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut tarafından 33,50 – 33,64 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,32’ye yükseldi.

CRFSA – Yeni Mağazacılık tarafından 114.086.475 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %89,29’a yükseldi.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 18,71 – 18,99 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENTRA – IC İçtaş tarafından 5,08 TL fiyattan 1.041.071 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,56’ya yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 9,00 – 9,04 TL fiyat aralığından geri alındı.

ISVEA – Tera Portföy tarafından 19.260.043 adet pay alış ve 36.348 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,43’e geriledi.

KARTN – Asil Holding ile birlikte hareket eden Pak Holding ve Pak Gıda Üretim’in şirket sermayesinde sahip oldukları toplam %77,21 oranındaki payın tamamını Borsa dışı devrettiği açıklandı.

KRDMA – The Goldman Sachs Group tarafından 1.684.872 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,14’e yükseldi.

KUYAS – Cahit Balyen tarafından 5.025.125 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,36’ya yükseldi.

MANAS – Tera Portföy tarafından 220.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 19,20 TL fiyattan geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler; MARKA - Marka Yatırım Holding A.Ş. (Genel Kurul Saati: 11:00 – Olağan)

(İNFO YATIRIM)