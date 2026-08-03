Türkiye İş Bankası A.Ş., 01.01.2026 – 30.06.2026 dönemini kapsayan bilançosunu 3 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan etti.

Açıklanan verilere göre banka, 2026 yılının ilk yarısında 30.088.000.000 TL (30,08 milyar TL) net dönem kârı elde etti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 30.038.000.000 TL seviyesindeydi.

Bankanın yalnızca ikinci çeyreğe (2Ç26) ait net kârı ise 9.629.000.000 TL olarak kayıtlara geçti.

FAİZ GELİRLERİ YÜZDE 22 ARTIŞ GÖSTERDİ

Yılın ilk 6 aylık döneminde faiz gelir ve gider dengesi şu şekilde şekillendi:

• Faiz Gelirleri: Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış göstererek 395,81 milyar TL’den 484,60 milyar TL seviyesine yükseldi.

• Faiz Giderleri: yüzde 12 artışla 336,69 milyar TL’den 377,04 milyar TL’ye ulaştı.

• Net Dönem Kârı: Yıllık bazda yatay seyrederek 30,08 milyar TL oldu.

ÇEYREKLİK BİLANÇO VE ÖZKAYNAK BÜYÜMESİ

1Ç26 ile 2Ç26 dönemleri karşılaştırıldığında, bankanın mevduatlarında ve özkaynaklarında düzenli bir büyüme görüldü:

• Mevduatlar: 3,34 trilyon TL seviyesinden 3,47 trilyon TL’ye yükseldi.

• Özkaynaklar: Çeyreklik bazda yüzde 9 büyüyerek 498,06 milyar TL’den 540,58 milyar TL seviyesine ulaştı.

• Finansal Varlıklar: 1,92 trilyon TL’den 1,90 trilyon TL seviyesine hafif bir düzeltme gösterdi.

NET KÂR PİYASA BEKLENTİSİNİN GERİSİNDE KALDI

Bilanço açıklanmadan önce Matriks Haber tarafından 17 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen bilanço anketinde; İş Bankası için çeyreklik ortalama kâr beklentisi 13.326.500.000 TL, medyan beklenti ise 13.500.000.000 TL olarak öngörülmüştü.

Bankanın açıkladığı 9,62 milyar TL’lik 2. çeyrek net kârı, piyasa beklentilerinin gerisinde kalmış oldu.

GÜNCEL ŞİRKET ÇARPANLARI

Bilanço verilerinin açıklanmasıyla birlikte İş Bankası'nın güncel piyasa rasyoları şu şekilde gerçekleşti:

• Piyasa Değeri: 335,50 milyar TL

• Fiyat/Kazanç Oranı (F/K): 4,67

• Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD): 0,62

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