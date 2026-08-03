Tera Portföy Yönetimi A.Ş., 3 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, bünyesindeki yatırım fonları üzerinden gerçekleştirilen pay satış işlemlerine dair kamuoyunu bilgilendirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca yürütülen süreçte, fon portföylerindeki pay oranlarının kritik eşikleri aşması veya bu sınırların altına düşmesi durumunda yapılan zorunlu bildirim yerine getirildi.

NET SATIŞ SONRASI PAY ORANI YÜZDE 9,24’E GERİLEDİ

Açıklamaya göre; Tera Portföy’ün yönettiği T3B, TLY, TMV ve THF kodlu yatırım fonları portföylerindeki MANAS paylarında 30 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla:

• Alınan Nominal Pay: 220.000 adet (lot)

• Satılan Nominal Pay: 5.144.050 adet (lot)

• Net Satış Miktarı: 4.924.050 adet (lot)

Gerçekleştirilen bu işlemlerin ardından Tera Portföy bünyesindeki fonların Manas Enerji Yönetimi A.Ş. sermayesindeki toplam pay oranı yüzde 10,73 (yüzde 10,728667) seviyesinden yüzde 9,24’e (yüzde 9,241290) gerileyerek resmi olarak yüzde 10 kritik eşiğinin altına indi.

İŞLEME KONU OLAN TERA PORTFÖY FONLARI

Manas Enerji (MANAS) pay piyasasında alım-satım gerçekleştiren fonlar şu şekilde sıralandı:

• T3B: Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

• TLY: Tera Portföy Birinci Serbest Fon

• TMV: Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon

• THF: Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu

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