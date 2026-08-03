Borsa İstanbul'da bilanço dönemi yaklaşırken küresel ölçekteki dev yatırım kuruluşlarından hisse bazlı hedef fiyat güncellemeleri gelmeye devam ediyor.

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Morgan Stanley, 3 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) için yeni analiz raporunu yayımladı.

HEDEF FİYAT 346,00 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Uzman analistlerin finansal tablo incelemeleri ve sektör projeksiyonları doğrultusunda hazırlanan raporda, Borsa İstanbul’un lokomotif şirketlerinden Tüpraş için 12 aylık hedef fiyat beklentisi önemli oranda artırıldı.

Morgan Stanley, TUPRS hissesi için daha önce 218,00 TL olarak belirlediği hedef fiyatı 346,00 TL seviyesine çıkardı. Banka, hisse senedi için yatırım tavsiyesini ise "endeks üstü getiri" olarak belirledi.

GETİRİ POTANSİYELİ YÜZDE 18,90

Raporun yayımlandığı dönemde TUPRS hisselerinin Borsa İstanbul’daki 291,00 TL'lik son kapanış fiyatı dikkate alındığında, Morgan Stanley'in belirlediği 346,00 TL'lik yeni hedef fiyat yaklaşık yüzde 18,90 oranında bir getiri potansiyeline işaret ediyor.

• Aracı Kurum: Morgan Stanley

• Eski Hedef Fiyat: 218,00 TL

• Yeni Hedef Fiyat: 346,00 TL

• Son Hisse Fiyatı: 291,00 TL

• Tavsiye: Endeks Üstü Getiri

• Öngörülen Getiri Potansiyeli: Yüzde 18,90

• Açıklanma Tarihi: 3 Ağustos 2026

Aracı kurumlar tarafından açıklanan 12 aylık hedef fiyatlar analistlerin finansal modelleme sonuçlarına dayanmakta olup, kesin gerçekleşme garantisi taşımamaktadır.

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