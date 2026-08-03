Türk Hava Yolları (THY), 2026 yaz sezonunun en yoğun döneminde operasyonel rekorlarını yenilemeyi sürdürüyor.

Şirket, ağustos ayının hemen başında hem yolcu hem de uçuş sayılarında tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı.

THY ve iştiraklerinin operasyonel performansında öne çıkan rakamlar şöyle gerçekleşti:

• 1 Ağustos Yolcu Rekoru: Türk Hava Yolları, 1 Ağustos günü 248 bin 922 yolcu taşıyarak tek bir günde taşınan yolcu sayısında yeni bir rekor kırdı.

• 2 Ağustos İki Hava Yolu Toplamı: Ertesi gün olan 2 Ağustos’ta THY 248 bin 318, AJet ise 104 bin 397 yolcu taşıdı. İki markanın toplam günlük yolcu sayısı 352 bin 715’e ulaşarak konsolide günlük yolcu rekoruna imza atıldı.

• Uçuş Sayılarında Tarihî Zirve: 2 Ağustos’ta THY 1.388 uçuş, AJet ise ek operasyonlarıyla birlikte toplam sefer sayısını 1.970'e çıkardı. Turkish Cargo uçuşlarının da eklenmesiyle günlük toplam sefer sayısı 2.034’e yükseldi ve şirket tarihinin en yüksek günlük uçuş sayısı kaydedildi.

THYAO HİSSELERİNDE SON DURUM: BORSAYA "YEŞİL" YANSIDI

Tarihi operasyonel verilerin ardından THYAO hisseleri Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir izledi.

• Günlük Performans: THYAO hisseleri saat 16:15 itibarıyla yüzde 1,27 artışla 318 TL seviyesinde kayda geçti (önceki kapanış: 314,00 TL).

• İşlem Hacmi: Günlük işlem hacmi 12,11 milyar TL (37,95 milyon lot) seviyesine ulaşarak Borsa İstanbul'un en çok işlem gören tahtalarından biri oldu.

• Periyot Bazlı Değişimler: Hisse haftalık bazda yüzde 2,08 yükselirken, aylık bazda yüzde -4,43 seviyesinde bulunuyor. Yıllık bazda ise yatırımcısına yüzde 11,44 getiri sağladı.

• Yıllık Bant: THYAO hisseleri son 1 yıllık süreçte en düşük 263,50 TL, en yüksek ise 355,50 TL seviyelerini test etti.

• Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.