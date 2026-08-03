Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, yeni haftaya yükseliş eğilimiyle başladı. Günün ilk yarısını 24,65 puan ve yüzde 0,18 artışla 13.482,75 puandan tamamlayan endekste toplam işlem hacmi 91,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yurt içinde temmuz ayı enflasyonunun aylık yüzde 1,78, yıllık ise yüzde 31,75 olarak açıklanması piyasalar tarafından takip edilirken; küresel tarafta Orta Doğu'da olası bir uzlaşı iyimserliği ile Asya kaynaklı değerleme endişeleri karışık bir seyir oluşturdu.

SEKTÖREL HAREKETLER: BİLİŞİM VE BANKACILIK UÇTU

Sektör endeksleri arasında günün ilk yarısında en çok değer kazanan yüzde 4,46 ile bilişim ve yüzde 3,38 ile bankacılık endeksi oldu.

Holding endeksi de yüzde 0,86 primle yükselişi destekledi. Günün en çok değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 2,36 kayıpla finansal kiralama ve faktoring olarak kayıtlara geçti.

En Çok Para Girişi Olan Hisseler



BIST 100 genelinde yaşanan para girişlerinde bankacılık ve iletişim devleri başı çekti. Saat 15:35 itibarıyla en fazla net para girişi 450,4 milyon TL ile Yapı Kredi'de (YKBNK) gerçekleşti.

Alımlara karşın bazı majör hisselerde ise net para çıkışları ve değer kayıpları görüldü. Para çıkışında ilk sırayı 339,7 milyon TL ile Şekerbank (SKBNK) aldı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puan direnç, 13.400 ve 13.300 puan ise ana destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.