Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,78, yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 olarak gerçekleşti.

Böylece haziran ayında yüzde 0,99 olarak açıklanan aylık enflasyonun ardından temmuz ayı verileri de belli oldu.

TÜİK verilerine göre temmuz ayında en yüksek ağırlığa sahip ana harcama gruplarında yıllık bazda gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 37,53, ulaştırma yüzde 30,83 ve konut, su, elektrik, gaz ile diğer yakıtlar yüzde 40,32 arttı. Bu grupların yıllık enflasyona katkısı gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,94 puan, ulaştırmada 5,22 puan, konutta ise 5,21 puan olarak hesaplandı.

Aylık bazda ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,61, ulaştırmada yüzde 2,59 ve konut, su, elektrik, gaz ile diğer yakıtlarda yüzde 2,25 artış gerçekleşti. Söz konusu grupların aylık enflasyona katkısı sırasıyla 0,40 puan, 0,44 puan ve 0,27 puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıfın 117'sinde fiyat artışı, 50'sinde fiyat düşüşü görülürken, 7 alt sınıfta ise fiyatlar değişmedi.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altının hariç tutulduğu Özel Kapsamlı TÜFE Göstergesi (B) ise temmuz ayında aylık yüzde 1,66, yıllık yüzde 30,98, yılbaşına göre yüzde 18,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,28 artış kaydetti.

EMEKLİLER İÇİN İLK RAKAM

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 1,78 olarak açıklanmasıyla birlikte emekliler için oluşan ilk zam oranı da yüzde 1,78 oldu.

Ancak nihai zam oranı; ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verilerinin eklenmesiyle kesinleşecek ve 2027 Ocak ayında maaşlara yansıtılacak.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında TÜFE'nin yüzde 1,82 artacağını tahmin ediyordu. Beklentilere göre yıllık enflasyonun ise yüzde 31,80 seviyesine gerilemesi öngörülüyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise temmuz ayı aylık enflasyon beklentisi yüzde 1,68 olarak açıklanmıştı.

ENAG NE AÇIKLAMIŞTI?

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayına ilişkin enflasyonunu aylık yüzde 3,07, yıllık yüzde 50,49 olarak açıklamıştı.