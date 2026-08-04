Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden CarrefourSA, yeni yönetim döneminde dikkat çeken bir uygulamaya hazırlanıyor. Hisselerinin %89,28'inin A101'in çatı şirketi Aydın Grup'a devredilmesinin ardından şirketin alkollü içecek satışına ilişkin yeni kararı gündeme geldi.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses'in paylaştığı bilgilere göre CarrefourSA, tedarikçi firmalardan yeni alkollü içecek alımını durdurdu. Mağazalarda bulunan mevcut ürünlerin satılmasının ardından alkollü içecek satışı tamamen sona erecek.

YENİ ALIM DURDURULDU, STOKLAR BİTİNCE SATIŞ SONA ERECEK

Edinilen bilgilere göre CarrefourSA, alkollü içecek kategorisinde yeni sipariş vermeyecek. Bu nedenle mağazalardaki mevcut stokların tükenmesiyle birlikte reyonlarda alkollü içecek satışı da kalıcı olarak sona erecek.

Kararın, şirketin yeni yönetim stratejisinin bir parçası olduğu ifade ediliyor.

SATIN ALMA SÜRECİ TAMAMLANDI

CarrefourSA'nın %89,28 oranındaki hissesi, A101'in çatı şirketi Aydın Grup tarafından devralınırken, işlem Rekabet Kurumu ve ilgili kurumların onaylarının ardından resmiyet kazandı.

Bu satın alma ile birlikte Türkiye'nin en yaygın perakende zincirlerinden A101 ve CarrefourSA aynı çatı altında faaliyet göstermeye başladı.

MARKALAR FAALİYETLERİNİ AYRI SÜRDÜRECEK

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre satın alma işlemi, marketlerin tek marka altında birleşeceği anlamına gelmiyor. CarrefourSA ve A101, aynı grup bünyesinde yer alsalar da kendi marka kimlikleri ve yönetim yapılarıyla faaliyet göstermeyi sürdürecek.

Yeni dönemde CarrefourSA'nın Üst Yöneticisi (CEO) görevini ise Hatice Evren üstlenecek.