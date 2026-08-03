SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 2026 yılı temmuz ayı satış performansını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, 2026 yılı temmuz ayında satış tutarı 178 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bu satışların 49,5 milyon dolarlık kısmını ise ihracat oluşturdu.

CİRO YILLIK BAZDA YÜZDE 60 ARTTI

SASA, 2025 yılının temmuz ayında 111 milyon ABD doları satış gerçekleştirmişti.

Böylece şirketin 2026 yılı temmuz ayı cirosu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60 artış kaydetti.

Şirket, söz konusu satış verilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yatırımcılarla paylaştı.

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