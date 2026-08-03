Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Temmuz 2026'da tüketici enflasyonu aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana enflasyon ise %19,86'ya ulaştı. Bu oran, yatırımcılar açısından yatırım araçlarının reel performansını değerlendirmede önemli bir gösterge olurken, Borsa İstanbul'da yılbaşından bu yana bu eşiğin üzerinde getiri sağlayan hisseler dikkat çekti.

2026'DA ENFLASYONU KATLAYAN İLK 10 BIST 100 HİSSESİ

Hisse Yılbaşından Bu Yana Getiri (%) Aylık Getiri (%) PD/DD 30 Günlük AOF ODINE 721,02 30,28 124,29 2.099,63 KTLEV 627,73 -10,78 68,85 172,82 DSTKF 206,85 -52,99 38,31 2.448,51 EUPWR 159,45 1,49 4,61 92,46 ASTOR 152,78 6,87 7,68 306,59 IEYHO 151,69 10,20 40,51 159,45 TKFEN 119,46 14,61 1,63 142,45 BSOKE 118,16 -5,63 4,23 35,79 EREGL 81,02 5,09 1,01 42,06 TUPRS 66,68 29,78 1,61 280,80

ODINE ZİRVEDE YER ALDI

Listenin ilk sırasında yer alan ODINE, yılbaşından bu yana %721,02 yükselişle açık ara en yüksek getiriyi sağlayan BIST 100 hissesi oldu.

Ancak şirketin 124,29 PD/DD oranı, piyasanın hisseyi defter değerinin oldukça üzerinde fiyatladığını gösteriyor. Temmuz ayında da %30,28 yükselen hisse, güçlü ivmesini korudu.

KTLEV VE DSTKF'DE YÜKSEK GETİRİYE RAĞMEN DÜZELTME GÖRÜLDÜ

KTLEV, yılbaşından bu yana %627,73 getiri sağlamasına rağmen temmuz ayında %10,78 değer kaybetti. Şirketin 68,85 PD/DD oranı ise yüksek beklentilerin devam ettiğine işaret ediyor.

DSTKF ise yılbaşından bu yana %206,85 yükselmesine karşın temmuz ayında %52,99 gerileyerek listedeki en sert düzeltmeyi yaşayan hisse oldu.

EUPWR, ASTOR VE IEYHO POZİTİF GÖRÜNÜMÜNÜ KORUDU

Yılbaşından bu yana %150'nin üzerinde getiri sağlayan EUPWR, ASTOR ve IEYHO, temmuz ayında da pozitif performans sergileyen hisseler arasında yer aldı.

Özellikle EUPWR'ın 4,61 PD/DD ile benzer performans gösteren şirketlere kıyasla daha düşük değerleme çarpanına sahip olması dikkat çekti.

TKFEN DÜŞÜK ÇARPANIYLA ÖNE ÇIKTI

Listenin dikkat çeken hisselerinden TKFEN, yılbaşından bu yana %119,46 yükselirken bunu 1,63 PD/DD gibi görece düşük bir değerleme çarpanıyla gerçekleştirdi.

Temmuz ayında %14,61 prim yapan şirket, hem performansı hem de değerleme seviyesiyle yatırımcıların radarında kalmayı sürdürdü.

EREGL VE TUPRS DA ENFLASYONU GERİDE BIRAKTI

Sanayi devleri EREGL ve TUPRS da sırasıyla %81,02 ve %66,68 yılbaşı getirisiyle enflasyonun üzerinde performans gösterdi.

Her iki şirketin de PD/DD oranlarının 1,00-1,60 bandında bulunması, yüksek getirilerine rağmen değerleme açısından görece makul seviyelerde işlem gördüklerine işaret ediyor.

Özellikle TUPRS'ın temmuz ayında %29,78 yükselmesi dikkat çekerken, EREGL de %5,09 aylık getirisiyle istikrarlı görünümünü korudu.

DEĞERLEME ÇARPANLARI DA YAKINDAN İZLENMELİ

Uzmanlara göre yatırımcıların yalnızca fiyat performansına odaklanması yeterli olmuyor.

PD/DD oranı, şirketlerin defter değerine göre primli veya iskontolu işlem görüp görmediğini ortaya koyarken, 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyat (AOF) ise piyasadaki ortalama maliyet seviyesini göstermesi açısından önem taşıyor. Bu nedenle yüksek getiri sağlayan hisseler değerlendirilirken değerleme çarpanları ve maliyet seviyelerinin birlikte analiz edilmesi gerekiyor.

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(BORSAGUNDEM)