Borsa İstanbul halka arz piyasasında, yatırımcı algısının seçici hâle geldiği ve yüksek oynaklığın hakim olduğu kritik bir süreç yaşanıyor.

2026 yılının ilk 7 aylık periyodunda toplam 28 şirket halka arzını tamamlayarak işleme başlarken, bu şirketlerin 12'si (yüzde 43'ü) sadece temmuz ayı içerisinde borsaya adım attı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tarihinin en yoğun halka arz onay süreçlerinden birine sahne olan temmuz ayında, arz enflasyonu ve piyasalardaki genel satıcılı seyir yeni şirketlerde tavan serileri yerine taban serilerini beraberinde getirdi.

Yılbaşından bu yana yüzde 126,95 yükselerek Borsa İstanbul’un en çok kazandıran endeksi konumundaki halka arz endeksi, temmuz ayında yüzde 6,79 gerileyerek bu yılki ilk aylık negatif performansına imza attı. Endeksteki haftalık kayıp ise yüzde 8,79'a ulaştı.

TEMMUZ ARZLARININ YARISI YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Temmuz ayında borsaya kote olan 12 şirketin 6'sı (yüzde 50'si) kısa sürede halka arz fiyatının altına gerileyerek bireysel yatırımcıda kayıplara yol açtı:

• Tavan Yapanlar / Kazandıranlar: İsvea Seramik (ISVEA), özel bir portföy yönetim fonunun alım desteğiyle arz sonrası yüzde 128,39 prim yaparak temmuzu 47,74 TL’den kapattı. Beta Enerji 40 TL'lik arz fiyatından 77,75 TL'ye (yüzde 94,38) yükselirken, Orzaks İlaç (ORZAX) yüzde 51,59 ve Golda Gıda yüzde 46,85 prim sağladı.

• Taban Serisine Takılanlar: Albayrak Beton (ALBTN) işleme başladığı ilk günlerde üst üste taban görerek arz fiyatı olan 38,60 TL'den 30,40 TL'ye (yüzde -21,24) geriledi. Saat ve Saat (SSAAT) yüzde 37,39 düşüşle 35,04 TL'ye inerken, Soho Giyim yüzde 30,47 ve Ekim Turizm yüzde 37,44 değer kaybetti.

• Kapanış Dengesi: 31 Temmuz'da işleme giren Kardemir Çelik (KARCL) ilk gün tavan yaparak yüzde 10 primle 38,50 TL'ye ulaşırken, Masfen Enerji (MASFN) 45,66 TL ile arz fiyatının hemen yanında yatay kaldı.

PİYASA ŞARTLARI ARZ ERTELETTİ: BEWEN ENERJİ SÜRECİ DURDURDU

Peş peşe gelen arzlar sonrası talepte yaşanan daralma ve fiyatlardaki gerileme, şirketlerin planlarını da değiştirdi.

29-30-31 Temmuz tarihlerinde talep toplayan Bewen Enerji, sürecin son gününde bir açıklama yaparak "Mevcut piyasa konjonktüründe halka arzdan beklenen faydanın elde edilemeyeceği ve yatırımcı haklarının korunması amacıyla" halka arz sürecini ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

HAFTALIK GÖRÜNÜM: KAZANDIRANLAR VE KAYBETTİRENLER LİSTESİ

3 Ağustos 2026 haftalık borsa verilerine göre Halka Arz Endeksi'nde yer alan 59 hisseden sadece 8’i haftayı artıda tamamlayabildi.

Haftanın En Çok Kazandıran Halka Arz Hisseleri



• OZATD: 3.880,00 TL (Yüzde 24,36 haftalık artış | yüzde 2.334,13 yıl içi | PD/DD: 61,63)

• AKHAN: 48,06 TL (Yüzde 19,67 haftalık artış | yüzde 124,00 yıl içi | PD/DD: 2,53)

• EFOR: 20,74 TL (Yüzde 13,96 haftalık artış | yüzde -14,30 yıl içi | PD/DD: 8,40)

• KARCL: 38,50 TL (Yüzde 10,00 haftalık artış | yüzde 10,00 yıl içi | PD/DD: 2,07)

• ISVEA: 47,74 TL (Yüzde 7,81 haftalık artış | yüzde 128,00 yıl içi | PD/DD: 5,01)

Haftanın En Çok Kaybettiren Halka Arz Hisseleri



• SARAE: 73,30 TL (Yüzde -40,79 haftalık düşüş | yüzde 5,00 yıl içi | PD/DD: 3,25)

• GUNDG: 1.727,00 TL (Yüzde -31,20 haftalık düşüş | yüzde 584,64 yıl içi | PD/DD: 80,89)

• SSAAT: 35,04 TL (Yüzde -24,09 haftalık düşüş | yüzde -37,00 yıl içi | PD/DD: 4,05)

• MEYSU: 10,69 TL (Yüzde -22,37 haftalık düşüş | yüzde 43,00 yıl içi | PD/DD: 2,03)

• GOLDA: 13,50 TL (Yüzde -21,10 haftalık düşüş | yüzde 47,00 yıl içi | PD/DD: 0,76)

SPK'DAN "YATIRIM FONU REHBERİ" İDDİALARINA YALANLAMA

Öte yandan SPK, basında ve sosyal medyada yer alan "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Taslağı'nın tamamlandığı ve yürürlük tarihinin belirlendiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kurul, çalışmaların Borsa İstanbul, TSPB ve sektör temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda şeffaflık ilkeleriyle sürdürüldüğünü ve tamamlandığında tüm paydaşlara eş zamanlı duyurulacağını belirtti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.