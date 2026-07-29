Masfen Enerji (MASFN), 30 Temmuz'da Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Şirket ilk günden 6 farklı BIST endeksine dahil edilecek.
Masfen Enerji A.Ş. (MASFN), halka arz sürecinin ardından 30 Temmuz 2026 Perşembe günü (Yarın) Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Şirket, borsadaki ilk işlem gününde aynı anda 6 farklı BIST endeksine dahil olacak.
Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, MASFN payları Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamasıyla birlikte çeşitli endekslerde de yerini alacak.
MASFN 6 ENDEKSE BİRDEN DAHİL EDİLECEK
Borsa İstanbul'un açıklamasına göre Masfen Enerji, 30 Temmuz 2026 tarihinden itibaren şu endekslere dahil edilecek;
BIST Tüm (XUTUM)
BIST Tüm-100 (XTUMY)
BIST Yıldız (XYLDZ)
BIST Halka Arz (XHARZ)
BIST Hizmetler (XUHIZ)
BIST Elektrik (XELKT)
FİİLİ DOLAŞIM ORANI YÜZDE 15 OLACAK
Açıklamada, endeks hesaplamalarında şirketin 555 milyon adet payı ile %15 fiili dolaşımdaki pay oranının dikkate alınacağı belirtildi.