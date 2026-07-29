Masfen Enerji A.Ş. (MASFN), halka arz sürecinin ardından 30 Temmuz 2026 Perşembe günü (Yarın) Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Şirket, borsadaki ilk işlem gününde aynı anda 6 farklı BIST endeksine dahil olacak.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, MASFN payları Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamasıyla birlikte çeşitli endekslerde de yerini alacak.

MASFN 6 ENDEKSE BİRDEN DAHİL EDİLECEK

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre Masfen Enerji, 30 Temmuz 2026 tarihinden itibaren şu endekslere dahil edilecek;

BIST Tüm (XUTUM)

BIST Tüm-100 (XTUMY)

BIST Yıldız (XYLDZ)

BIST Halka Arz (XHARZ)

BIST Hizmetler (XUHIZ)

BIST Elektrik (XELKT)

FİİLİ DOLAŞIM ORANI YÜZDE 15 OLACAK

Açıklamada, endeks hesaplamalarında şirketin 555 milyon adet payı ile %15 fiili dolaşımdaki pay oranının dikkate alınacağı belirtildi.