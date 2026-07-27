Borsa İstanbul, Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (BIST: METEN) paylarının 28 Temmuz 2026 tarihinden itibaren dahil edileceği endeksleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.

Şirket payları, 28 Temmuz 2026 Salı günü Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

METEN 7 ENDEKSE BİRDEN DAHİL EDİLECEK

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre METEN, işlem görmeye başlamasıyla birlikte aşağıdaki endekslerin kapsamına alınacak:

BIST Tüm

BIST Tüm-100

BIST Yıldız

BIST Halka Arz

BIST Hizmetler

BIST Elektrik

BIST İzmir

ENDEKS HESAPLAMASINDA KULLANILACAK VERİLER AÇIKLANDI

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, endeks hesaplamalarında şirketin 635 milyon adet payının ve %21 fiili dolaşımdaki pay oranının dikkate alınacağı bildirildi.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 321.5 12.743.861.529,00 % 3.04 16:07 SARAE 111.5 12.353.203.143,00 % -9.94 16:07 ASELS 364.5 9.620.837.792,00 % -4.14 16:07 AKBNK 67.15 8.127.278.241,35 % -0.67 16:07 KTLEV 153.2 7.822.798.104,50 % -1.16 16:07 Tüm Hisseler

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