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Borsa İstanbul, 28 Temmuz'da işlem görmeye başlayacak METEN'in dahil olacağı 7 endeksi açıkladı. Şirket BIST Tüm, BIST Yıldız ve BIST Halka Arz endekslerine girecek.

Borsa İstanbul, Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (BIST: METEN) paylarının 28 Temmuz 2026 tarihinden itibaren dahil edileceği endeksleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.

Şirket payları, 28 Temmuz 2026 Salı günü Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

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METEN 7 ENDEKSE BİRDEN DAHİL EDİLECEK

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre METEN, işlem görmeye başlamasıyla birlikte aşağıdaki endekslerin kapsamına alınacak:

BIST Tüm
BIST Tüm-100
BIST Yıldız
BIST Halka Arz
BIST Hizmetler
BIST Elektrik
BIST İzmir

ENDEKS HESAPLAMASINDA KULLANILACAK VERİLER AÇIKLANDI

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, endeks hesaplamalarında şirketin 635 milyon adet payının ve %21 fiili dolaşımdaki pay oranının dikkate alınacağı bildirildi.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
THYAO 321.5 12.743.861.529,00 % 3.04 16:07
SARAE 111.5 12.353.203.143,00 % -9.94 16:07
ASELS 364.5 9.620.837.792,00 % -4.14 16:07
AKBNK 67.15 8.127.278.241,35 % -0.67 16:07
KTLEV 153.2 7.822.798.104,50 % -1.16 16:07
Tüm Hisseler

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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