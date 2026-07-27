Borsa İstanbul, 28 Temmuz'da işlem görmeye başlayacak METEN'in dahil olacağı 7 endeksi açıkladı. Şirket BIST Tüm, BIST Yıldız ve BIST Halka Arz endekslerine girecek.
Borsa İstanbul, Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (BIST: METEN) paylarının 28 Temmuz 2026 tarihinden itibaren dahil edileceği endeksleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.
Şirket payları, 28 Temmuz 2026 Salı günü Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
METEN 7 ENDEKSE BİRDEN DAHİL EDİLECEK
Borsa İstanbul'un açıklamasına göre METEN, işlem görmeye başlamasıyla birlikte aşağıdaki endekslerin kapsamına alınacak:
BIST Tüm
BIST Tüm-100
BIST Yıldız
BIST Halka Arz
BIST Hizmetler
BIST Elektrik
BIST İzmir
ENDEKS HESAPLAMASINDA KULLANILACAK VERİLER AÇIKLANDI
Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, endeks hesaplamalarında şirketin 635 milyon adet payının ve %21 fiili dolaşımdaki pay oranının dikkate alınacağı bildirildi.
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