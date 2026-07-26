Prinsights Global kurucusu ekonomist Nomi Prins, ons altının 2026 yıl sonuna kadar 6.000 dolara ulaşabileceği yönündeki tahminini yineledi. Mevcut 4.051 dolar seviyesine göre bu hedef, yatırımcılara yaklaşık %48 yükseliş ve 1,48 katlık fiyat potansiyeli anlamına geliyor.

Prins, altının yanı sıra gümüşte de güçlü bir yükseliş beklediğini belirterek, kağıt piyasalar ile fiziksel arz-talep dengesi arasındaki farkın uzun vadeli yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

PETROL FİYATLARINDAKİ NORMALLEŞME ALTINI DESTEKLEYEBİLİR

Analize göre İran gerilimi sonrasında petrol fiyatlarının varil başına yaklaşık 138 dolara yükselmesi, piyasalarda enflasyon beklentilerini artırarak altın ve gümüş üzerinde satış baskısı oluşturdu. Ancak petrolün yeniden 70 dolar seviyelerine gerilemesiyle birlikte enflasyon baskısının azalabileceği ve Fed'in sıkı para politikasını sürdürme ihtiyacının zayıflayabileceği ifade edildi.

Prins, bunun değerli metaller açısından makro görünümü yeniden olumlu hale getirdiğini değerlendirdi.

FED BİLANÇOSU VE PARA ARZI ÖNE ÇIKIYOR

Raporda, yatırımcıların yalnızca faiz kararlarına değil, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bilanço büyüklüğüne de odaklanması gerektiği belirtildi. Fed bilançosunun 2024 sonundan 2025 ortasına kadar yaklaşık 250 milyar dolar büyüdüğü, bunun fiilen piyasaya likidite sağladığı ve altın için destekleyici bir unsur olduğu ifade edildi.

Prins ayrıca büyük ekonomilerde para arzındaki artışın yeniden hız kazanmasının, sınırlı arza sahip varlıklar olan altın ve gümüşü uzun vadede desteklemeye devam edeceğini savundu.

2026 SONU İÇİN ALTIN HEDEFİ 6.000 DOLAR

Nomi Prins, ons altın için 2026 yıl sonu hedefini 6.000 dolar olarak koruduğunu açıkladı.

Analize göre altın 2025'in başlarında yaklaşık 5.500 dolara kadar yükseldikten sonra 4.100-4.200 dolar bandına geri çekildi. Bu düşüşün fiziksel talepteki zayıflamadan değil, kağıt piyasalardaki yoğun spekülatif işlemlerden kaynaklandığı belirtilirken, mevcut seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar açısından alım fırsatı sunduğu ifade edildi.

Altın fiyatlarında 26 Temmuz TSİ 10.55 itibarıyla güncel fiyatlar şöyle;

Altın Fiyatları Alış Satış Gram Altın 6.167,22 6.168,06 Çeyrek Altın 9.867,55 10.084,77 Altın/Ons 4.051,25 4.054,34

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI SÜRÜYOR

Raporda merkez bankalarının altın piyasasındaki en güçlü ve fiyat değişimlerinden en az etkilenen alıcı grubu olmaya devam ettiği vurgulandı.

Türkiye'nin rezervlerinden gerçekleştirdiği altın satışının bazı çevrelerce olumsuz yorumlandığı belirtilirken, bunun aslında altının gerektiğinde kolayca nakde çevrilebilen stratejik rezerv varlığı olduğunu gösterdiği ifade edildi.

GÜMÜŞ İÇİN 120-180 DOLAR BEKLENTİSİ

Prins, gümüşün altına göre daha yüksek yükseliş potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Temel senaryoda 2026 sonu için ons gümüş hedefi 120 dolar olarak korunurken, fiziksel arz açığının daha da derinleşmesi halinde fiyatın 180 dolara kadar yükselebileceği öngörüldü.

FİZİKSEL ARZ AÇIĞI BÜYÜYOR

Analizde gümüş piyasasında yaklaşık altı yıldır fiziksel arz açığı bulunduğu ifade edildi.

Küresel madencilik üretiminin yıllık yaklaşık 820 milyon ons seviyesinde kalmasına karşın, kağıt piyasalarda işlem gören hacmin bunun yaklaşık altı katına ulaştığı belirtilerek, kısa vadeli fiyat hareketlerinin fiziksel arz-talep dengesini yansıtmadığı vurgulandı. Ayrıca yeni madenlerin üretime alınmasının 7 ila 15 yıl sürebildiği ve bu nedenle arzın kısa sürede artırılamadığı kaydedildi.

Kıymetli metallerde 26 Temmuz 10.55 itibarıyla güncel rakamlar şu seviyede seyrediyor;

İsim Son Alış Satış Gümüş Ons / TL 2.754,51 2.750,59 2.758,43 Gümüş Ons / USD 58,19 58,17 58,22 Paladyum / USD 1.246,26 1.243,21 1.249,32 Platinyum / USD 1.591,62 1.588,84 1.594,40 Gümüş Gr 88,60 88,52 88,60

SANAYİ TALEBİ GÜMÜŞÜ DESTEKLİYOR

Raporda gümüşün yalnızca yatırım aracı değil, aynı zamanda güneş enerjisi, yapay zeka veri merkezleri ve savunma elektroniği gibi sektörler için kritik bir sanayi metali olduğu ifade edildi.

Bu nedenle sanayi şirketlerinin fiyat düşüşlerinde alımlarını azaltmadığı, fiziksel talebin güçlü kalmaya devam ettiği ve bunun gümüş fiyatları için uzun vadeli önemli bir destek oluşturduğu belirtildi.

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