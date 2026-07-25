Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği fiyatlamalarda gram altın 6.168 TL, çeyrek altın ise 10 bin TL sınırının üzerinde işlem görüyor.
Altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve yatırımcıların güvenli liman talebinin etkisiyle yakından izlenmeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında sınırlı hareketlilik yaşanırken, gram altın ve çeyrek altın yüksek seviyelerini koruyor.
TSİ 09.49 itibarıyla gram altın 6.167,22 TL alış ve 6.168,06 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
Çeyrek altın ise 9.867,55 TL alış ve 10.084,77 TL satış seviyesinden alıcı buluyor.
Uluslararası piyasalarda ons altın ise 4.052,66 dolar alış ve 4.053,21 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor.
Yatırımcılar, küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları ve jeopolitik risklerin altın fiyatları üzerindeki etkisini yakından takip etmeyi sürdürüyor.