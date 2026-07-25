Borsa İstanbul'da geride kalan haftada dalgalı bir seyir öne çıktı. BIST 100 endeksi hafta içinde 13.875,58 ile en düşük, 14.228,02 puan ile en yüksek seviyeyi gördükten sonra haftayı önceki kapanışa göre yüzde 0,27 düşüşle 13.943,87 puandan tamamladı.

Endeksteki yatay seyre rağmen bazı hisselerde çift haneli yükselişler görülürken, bazı hisselerde ise sert satışlar dikkat çekti.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

Geride kalan haftada yatırımcısına en yüksek getiriyi Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) sağladı. Şirket hisseleri haftalık bazda yüzde 22,28 değer kazandı.

PASEU'yu Odine Solutions Teknoloji (ODINE) takip etti. Şirket hisseleri haftayı yüzde 17,62 yükselişle tamamladı.

Haftanın en çok kazandıran üçüncü hissesi ise Europower Enerji (EUPWR) oldu. Hisse, yatırımcısına haftalık bazda yüzde 15,01 getiri sağladı.

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ

Haftanın en sert değer kaybını Şekerbank (SKBNK) yaşadı. Banka hisseleri haftalık bazda yüzde 40,09 geriledi.

SKBNK'nin ardından Destek Finans Faktoring (DSTKF) hisseleri yüzde 18,81 değer kaybıyla en fazla düşen ikinci hisse oldu.

Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) ise haftayı yüzde 18,03 kayıpla tamamlayarak en çok gerileyen hisseler arasında yer aldı.

Öte yandan Bereket Varlık Yönetim (BERA) hisseleri haftalık bazda yüzde 8,74, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası (TOASO) hisseleri ise yüzde 8,69 değer kaybetti. Böylece söz konusu hisseler haftanın en fazla gerileyen hisseleri arasında yer aldı.

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