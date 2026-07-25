20-24 Temmuz haftasında yatırım araçlarının performansı netleşti. Gümüş en yüksek getiriyi sağlarken, dolar yükseldi, Euro geriledi. Borsa İstanbul ve Bitcoin ise haftayı kayıpla tamamladı.

Haftalık verilere göre dolar, yüzde 0,41 değer kazanarak 47,30 TL seviyesinden haftayı tamamladı. Euro ise yüzde 0,22 değer kaybederek 53,80 TL seviyesinden kapanış yaptı.

ALTINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Altın tarafında yükseliş dikkat çekti. Ons altın haftalık bazda yüzde 0,89 primle 4.053,17 dolar seviyesinden kapanırken, gram altın yüzde 1,25 değer kazanarak 6.164,50 TL seviyesine yükseldi.

Haftanın en çok kazandıran yatırım araçlarından biri ise gümüş oldu. Ons gümüş yüzde 4,00 artışla 58,19 dolar, gram gümüş ise yüzde 4,40 yükselişle 88,52 TL seviyesinden haftayı tamamladı.

BORSA KAYBETTİRDİ

Kripto para piyasasında Bitcoin (BTC) ise yatırımcısını üzdü. Dünyanın en büyük kripto para birimi haftalık bazda yüzde 1,25 değer kaybederek 64.011 dolar seviyesinde işlem gördü.

Yurt içi pay piyasasında ise BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 0,27 gerileyerek 13.943,87 puandan haftayı tamamladı.

Böylece 20-24 Temmuz haftasında en yüksek getiriyi gram gümüş sağlarken, Borsa İstanbul ve Bitcoin yatırımcısına kaybettiren yatırım araçları arasında yer aldı.

Yatırım Aracı Haftalık Değişim Kapanış Fiyatı Dolar (USD/TRY) +%0,41 47,30 TL Euro (EUR/TRY) -%0,22 53,80 TL Ons Altın +%0,89 4.053,17 $ Gram Altın +%1,25 6.164,50 TL Ons Gümüş +%4,00 58,19 $ Gram Gümüş +%4,40 88,52 TL Bitcoin (BTC) -%1,25 64.011 $ BIST 100 Endeksi -%0,27 13.943,87 puan

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