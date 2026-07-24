Kardemir (KRDMA, KRDMB, KRDMD), Cezayir Ulusal Demiryolu Taşımacılığı Şirketi ile toplam 26,99 milyon dolar tutarında demiryolu tekeri tedarikine yönelik ilk sipariş sözleşmesini imzaladığını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kardemir ile Cezayir Ulusal Demiryolu Taşımacılığı Şirketi arasında toplam 26.992.391 ABD doları tutarındaki Demiryolu Tekeri Tedarik Programı kapsamında ilk sipariş sözleşmesi imzalandı.

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