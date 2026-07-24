Mercan Kimya, Osmanlı Menkul, Meditera Tıbbi Malzeme ve Mopaş Marketçilik belirlenen tarihlerde kâr payı dağıtacak.

Borsa İstanbul'da temettü yatırımcılarının yakından takip ettiği 27-31 Temmuz 2026 haftası temettü takvimi netleşti. Açıklanan takvime göre, söz konusu hafta içerisinde Mercan Kimya (MERCN), Osmanlı Menkul (OSMEN), Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR) ve Mopaş Marketçilik (MOPAS) yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek.

İŞTE HAFTANIN TEMETTÜ TAKVİMİ

28 Temmuz 2026 Salı

Mercan Kimya (MERCN): Toplam 34 milyon TL nakit kâr payı dağıtacak. Hisse başına net 0,18 TL temettü ödenecek.

29 Temmuz 2026 Çarşamba

Osmanlı Menkul (OSMEN): Toplam 17 milyon TL nakit kâr payı dağıtacak. Hisse başına net 0,04 TL temettü ödemesi yapılacak.

Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR): Toplam 11,475 milyon TL nakit kâr payı dağıtacak. Hisse başına net 0,10 TL temettü ödenecek.

31 Temmuz 2026 Cuma

Mopaş Marketçilik (MOPAS): Toplam 63,75 milyon TL nakit kâr payı dağıtacak. Hisse başına net 0,23 TL temettü ödemesi yapılacak.

Temettü ödemeleri, hak kullanım tarihinde pay sahibi olan yatırımcıların hesaplarına Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) aracılığıyla aktarılacak. Temettü takvimi, düzenli nakit getirisi hedefleyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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