Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artarken, net faaliyet kârında da güçlü büyüme kaydedildi.

Destek Finans Faktoring A.Ş. (BIST: DSTKF), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan finansal verilere göre şirket, net kârlılığını ve faaliyet performansını artırırken, finansman giderlerinde ise yükseliş görüldü.

NET KÂR YÜZDE 74 YÜKSELDİ

Şirketin net dönem kârı, 2025 yılının aynı dönemindeki 1,51 milyar TL'den 2,63 milyar TL'ye yükselerek yüzde 74 artış kaydetti.

Net faaliyet kârı ise 2,24 milyar TL'den 3,76 milyar TL'ye çıkarak yıllık bazda yüzde 68 artış gösterdi.

Buna karşın, faktoring gelirleri yıllık bazda yüzde 1 düşüşle 3,42 milyar TL olarak gerçekleşti.

FİNANSMAN GİDERLERİ ARTTI

Finansal sonuçlara göre şirketin finansman giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 146 artarak 3,62 milyar TL'ye yükseldi.

Brüt faaliyet sonucu ise geçen yılın aynı dönemindeki 1,48 milyar TL kârdan, 1,63 milyar TL zarara döndü.

BİLANÇO KALEMLERİNDE BÜYÜME

2026 yılı ikinci çeyrek bilançosuna göre şirketin:

Toplam varlıkları çeyreksel bazda yüzde 9 artışla 60,90 milyar TL'ye yükseldi.

Faktoring alacakları yüzde 20 artışla 22,62 milyar TL oldu.

Finansal yükümlülükleri yüzde 23 artışla 35,14 milyar TL'ye çıktı.

Toplam yükümlülükleri yüzde 8 artışla 46,08 milyar TL seviyesine ulaştı.

Özkaynakları ise yüzde 11 artışla 14,82 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirketin açıkladığı ikinci çeyrek finansal sonuçlarında, net dönem kârı ve net faaliyet kârındaki güçlü artış öne çıkarken, finansman giderlerindeki yükseliş dikkat çeken kalemler arasında yer aldı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.