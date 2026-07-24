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İş Yatırım bugün 714,3 milyon TL ile net satıcı konumunda yer aldı. Kurumun alım tarafında ADESE öne çıkarken, satış tarafında ise SASA ilk sırada yer aldı.

Borsa İstanbul'da aracı kurumların hisse bazlı işlemleri yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor. İş Yatırım, 24 Temmuz TSİ 16.00 itibarıyla 714 milyon 327 bin 515 TL net satım gerçekleştirdi.

Verilere göre kurumun en fazla alım yaptığı hisse ADESE olurken, satış tarafında SASA ilk sırada yer aldı

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot
ADESE 15.189.328
HEKTS 7.009.670
TUKAS 6.866.871
TDIPAV 6.270.078
TDIPJV 4.839.177

İş Yatırım SASA da satıcı tarafına geçti, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot
SASA -19.647.141
YKBNK -15.555.444
DMRGD -6.911.000
TSPOR -6.240.124
FRINSV -6.000.000

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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