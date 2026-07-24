Borsa İstanbul'da aracı kurumların hisse bazlı işlemleri yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor. İş Yatırım, 24 Temmuz TSİ 16.00 itibarıyla 714 milyon 327 bin 515 TL net satım gerçekleştirdi.

Verilere göre kurumun en fazla alım yaptığı hisse ADESE olurken, satış tarafında SASA ilk sırada yer aldı

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot ADESE 15.189.328 HEKTS 7.009.670 TUKAS 6.866.871 TDIPAV 6.270.078 TDIPJV 4.839.177

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot SASA -19.647.141 YKBNK -15.555.444 DMRGD -6.911.000 TSPOR -6.240.124 FRINSV -6.000.000

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