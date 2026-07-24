İş Yatırım bugün 714,3 milyon TL ile net satıcı konumunda yer aldı. Kurumun alım tarafında ADESE öne çıkarken, satış tarafında ise SASA ilk sırada yer aldı.
Borsa İstanbul'da aracı kurumların hisse bazlı işlemleri yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor. İş Yatırım, 24 Temmuz TSİ 16.00 itibarıyla 714 milyon 327 bin 515 TL net satım gerçekleştirdi.
Verilere göre kurumun en fazla alım yaptığı hisse ADESE olurken, satış tarafında SASA ilk sırada yer aldı
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|ADESE
|15.189.328
|HEKTS
|7.009.670
|TUKAS
|6.866.871
|TDIPAV
|6.270.078
|TDIPJV
|4.839.177
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|SASA
|-19.647.141
|YKBNK
|-15.555.444
|DMRGD
|-6.911.000
|TSPOR
|-6.240.124
|FRINSV
|-6.000.000
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