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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseltildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören düzenleme önemli bir aşamayı geride bıraktı. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 18. maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddeyle en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılması öngörülürken, kanun teklifinin Genel Kurul'daki diğer maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Teklifin kalan maddelerinin de kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından düzenleme yürürlüğe girecek.

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