Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2026 Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını yayımladı. Verilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye dikkat çekti.

Şimşek, jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen beklentilerde olumlu seyrin sürdüğünü belirterek, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin son üç ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisinin ise 1,2 puan gerilediğini ifade etti.

"FİNANSAL İSTİKRAR KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR"

Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut dönemde finansal istikrarın korunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Şimşek, rekabet gücünde kalıcı artışın ancak verimlilik, teknoloji odaklı üretim ve makroekonomik istikrarla mümkün olacağını söyledi.

Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor.



Jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son üç ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi.



Küresel belirsizliklerin… pic.twitter.com/ag5KfshXrm — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 24, 2026

"KALICI KAZANIMLARI GÖZETİYORUZ"

Enflasyonla mücadelede uygulanan politikaların kalıcı sonuçlar hedeflediğini belirten Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Enflasyonla mücadelede politikalarımızı kalıcı kazanımları gözeterek belirliyoruz. Politikalarımızın nihai hedefi, yüksek katma değerli üretimle sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamaktır."