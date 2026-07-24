Toplam 3 bin 251 hanenin katılımıyla tamamlanan araştırma; enflasyon, döviz kuru, gayrimenkul ve yatırım tercihlerine dair hanehalkı algısındaki dikkat çekici değişimleri göz önüne serdi.

Anket verilerine göre vatandaşın önümüzdeki 12 aya ilişkin yıllık enflasyon beklentisinde iyileşme kaydedildi.

Bir önceki aya kıyasla 1,19 puan düşüş gösteren 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 44,94 seviyesine geriledi.

Enflasyonist baskının en çok hissedildiği alanlar ise değişmedi:



• Mutfak ve Enerji İlk Sırada: Katılımcılar hem geçmiş 12 ayda hem de önümüzdeki dönemde fiyat artışının en yoğun hissedildiği ve hissedileceği kalemler olarak gıda ile yakıt-enerji gruplarını işaret etti.

• Gıdadaki Hassasiyet Artıyor: Fiyatı en fazla artan ürün grubu olarak gıdayı gösterenlerin oranı, geçen aya göre 0,4 puanlık artışla yüzde 39,7'ye ulaştı.

DOLAR YÜKSELDİ, KONUTTA ARTIŞ BEKLENTİSİ HIZ KESTİ

52,67 TL'den 52,98 TL'ye çıkarken; konut fiyatlarındaki yükseliş beklentisi ivme kaybederek yüzde 32,49'a çekildi.

Vatandaşın birikimlerini değerlendirme iştahı incelendiğinde, güvenli liman algısının sürdüğü görüldü.

"Altın alırım" diyenlerin oranı 4 puanlık gerilemeye rağmen yüzde 40,3 ile zirvedeki yerini korudu.

"Ev, dükkân veya arsa alırım" yanıtını verenlerin oranı ise 1,4 puan yükselerek yüzde 38,5 ile ikinci sırada yer aldı.