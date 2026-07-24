Şirketlerin dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamalarının ardından yönetim kurullarından art arda temettü kararları gelirken, çok sayıda şirket kârını yatırımcılarıyla paylaşmaya başladı.

Yılın ilk yarısında ödemelerin önemli bir kısmı tamamlanırken; TÜPRAŞ, Doğuş Otomotiv, BİM, TAV Havalimanları ve Osmanlı Yatırım gibi yüksek temettü verimiyle öne çıkan devlerin ödeme süreçleri ve taksit takvimleri takip ediliyor.

YILIN KALAN DÖNEMİNDE ÖNE ÇIKAN TEMETTÜ ÖDEMELERİ

2026’nın ikinci yarısı ve sonrasında temettü dağıtımı yapacak veya taksitle ödemelerine devam edecek öne çıkan şirketler ve detayları şu şekilde:

Temmuz 2026



• Mercan Kimya (MERCN): Hisse başı brüt 0,2101 TL (net 0,1785 TL) – Ödeme Tarihi: 28 Temmuz 2026 (Verim: Yüzde 1,09)

• Osmanlı Yatırım (OSMEN) - 2. Taksit: Hisse başı brüt 0,0498 TL (net 0,0423 TL) – Ödeme Tarihi: 29 Temmuz 2026 (Verim: Yüzde 2,06)

• Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR) - 1. Taksit: Hisse başı brüt 0,1134 TL (net 0,0964 TL) – Ödeme Tarihi: 29 Temmuz 2026 (Verim: Yüzde 1,14)

• Mopaş Marketçilik (MOPAS) - 1. Taksit: Hisse başı brüt 0,2747 TL (net 0,2335 TL) – Ödeme Tarihi: 31 Temmuz 2026 (Verim: yüzde 1,35)

Ağustos 2026



• Boğaziçi Beton (BOBET): Hisse başı brüt 0,40 TL (net 0,34 TL) – Ödeme Tarihi: 5 Ağustos 2026 (Verim: Yüzde 2,10)

• PC İletişim (PCILT): Hisse başı brüt 2,5348 TL (net 2,1546 TL) – Ödeme Tarihi: 10 Ağustos 2026 (Verim: Yüzde 8,04)

• Doğuş Otomotiv (DOAS) - 2. Taksit: Hisse başı brüt 15,00 TL (net 12,75 TL) – Ödeme Tarihi: 13 Ağustos 2026 (Verim: Yüzde 13,69)

• Türkiye Sigorta (TURSG): Hisse başı brüt 0,15 TL (net 0,1275 TL) – Ödeme Tarihi: 27 Ağustos 2026 (Verim: Yüzde 2,22)

Eylül 2026



• BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) - 2. Taksit: Hisse başı brüt 2,50 TL (net 2,125 TL) – Ödeme Tarihi: 16 Eylül 2026 (Verim: Yüzde 2,04)

• Mackolik (MACKO) - 2. Taksit: Hisse başı brüt 1,80 TL (net 1,53 TL) – Ödeme Tarihi: 22 Eylül 2026 (Verim: Yüzde 12,82)

• TÜPRAŞ (TUPRS) - 2. Taksit: Hisse başı brüt 6,7469 TL (net 5,7349 TL) – Ödeme Tarihi: 30 Eylül 2026 (Verim: Yüzde 7,68)

Yılın Son Çeyreği (Ekim – Aralık 2026)

• Astor Enerji (ASTOR): Hisse başı brüt 2,1911 TL (net 0,8624 TL) – Ödeme Tarihi: 15 Ekim 2026 (Verim: Yüzde 0,67)

• Baştaş Çimento (BASCM): Hisse başı brüt 1,0606 TL (net 0,9015 TL) – Ödeme Tarihi: 21 Ekim 2026 (Verim: Yüzde 7,86)

• Aselsan (ASELS): Hisse başı brüt 0,4276 TL (net 0,3634 TL) – Ödeme Tarihi: 24 Kasım 2026 (Verim: Yüzde 0,10)

• Turkcell (TCELL): Hisse başı brüt 4,00 TL (net 3,40 TL) – Ödeme Tarihi: 9 Aralık 2026 (Verim: Yüzde 3,61)

KARARI AÇIKLANAN ANCAK TARİHİ HENÜZ NETLEŞMEYEN ŞİRKETLER

Temettü dağıtacağını beyan eden fakat kesin ödeme takvimini Genel Kurul onayına veya yönetim kurulunun ileriki kararlarına bırakan şirketler de bulunuyor:

• Rönesans GYO (RGYAS): Hisse başı brüt 7,8201 TL (net 6,6470 TL) – Verim: Yüzde 3,81

• Galata Wind (GWIND): Hisse başı brüt 0,7407 TL (net 0,6296 TL) – Verim: Yüzde 2,98

• Platform Turizm (PLTUR): Hisse başı brüt 1,2175 TL (net 1,0349 TL) – Verim: Yüzde 5,36

• Forte Bilgi İletişim (FORTE): Hisse başı brüt 0,52 TL (net 0,442 TL) – Verim: Yüzde 0,56

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