Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı son bültenle Quick Sigorta ve Bewen Enerji'nin halka arzına onay verdi. Temmuz ayında halka arzına onay verilen şirket sayısı 8'e yükseldi.

Reuters'a göre Temmuz ayı Ocak 2025'ten bu yana en fazla halka arz izni verilen ay olurken, aylık toplam halka arz büyüklüğü de 32,1 milyar TL (684 milyon dolar) ile Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Temmuz 2026, halka arz piyasasında son 1,5 yılın en hareketli ayı olarak kayıtlara geçti.

2026'DA 26 ŞİRKET HALKA ARZ İZNİ ALDI

Yılın ilk aylarından itibaren hız kazanan halka arz sürecinde, 2026 yılında şimdiye kadar 26 şirket için halka arz onayı verildi. Toplam halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 67 milyar TL (1,5 milyar dolar) seviyesine ulaştı.

Böylece 2026'nın henüz ilk yarısında, geçen yılın tamamındaki halka arz performansı geride bırakılmış oldu.

GEÇEN YILIN TOPLAMI AŞILDI

2025 yılında SPK, 18 şirketin halka arzına izin vermiş, toplam halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

2026'da ise henüz yıl tamamlanmadan 26 şirket için halka arz onayı verilmesi ve 1,5 milyar dolarlık hacme ulaşılması, halka arz piyasasındaki hareketliliğin önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.

TEMMUZ AYINDA ONAY ALAN ŞİRKETLER

SPK'nın Temmuz 2026'da halka arzına onay verdiği şirketler şöyle sıralandı:

Quick Sigorta A.Ş.

Bewen Enerji A.Ş.

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.

Masfen Enerji A.Ş.

Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.

Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Son onaylarla birlikte Temmuz 2026, hem halka arz sayısı hem de arz büyüklüğü bakımından son yılların en güçlü dönemlerinden biri olarak öne çıktı.

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