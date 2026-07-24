Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne satıcılı başladı. Endeks, açılışta yüzde 0,17 değer kaybederek 14.053,08 puana geriledi. BIST 100 endeksi, TSİ 12.08 itibarıyla ise yaklaşık yüzde 0,20 düşüşle 14.050 puan seviyesinde işlem gördü.

Günün ilk yarısında enerji ve sanayi hisseleri yükseliş tarafında öne çıkarken, bankacılık ve bazı yatırım şirketlerinde sert kayıplar yaşandı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Borsa İstanbul'da TSİ 12.08 itibarıyla en fazla yükselen hisseler şunlar oldu:

BIGEN: %10,00

ISVEA: %9,99

KUVVA: %9,98

SARAE: %9,95

CONSE: %9,92

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Günün aynı saatinde en fazla değer kaybeden hisseler ise şöyle sıralandı:

BARMA: %-9,96

ATSYH: %-9,96

SKBNK: %-9,95

RUZYE: %-6,65

OZGYO: %-5,91

Öte yandan, son dönemde halka arz edilen ISVEA ve SARAE hisseleri günün en çok yükselenleri arasında yer alarak dikkat çekti.

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