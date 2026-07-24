Bültende yer alan bilgilere göre sigorta ve enerji sektörünün önde gelen isimlerinden Quick Sigorta A.Ş. ve Bewen Enerji A.Ş.'nin halka arz başvuruları kurul tarafından onaylandı.

İki şirketin gerçekleştireceği satışların tamamlanması durumunda, borsa piyasasına toplamda yaklaşık 7,55 milyar TL büyüklüğünde dev bir taze kaynak girişi sağlanmış olacak.

QUİCK SİGORTA’DAN 3,7 MİLYAR TL'LİK HALKA ARZ

Quick Sigorta, sermaye artırımı yöntemiyle borsaya adım atıyor:

• Sermaye Artışı: Şirket, 433 milyon 300 bin TL olan mevcut sermayesini 48 milyon 312 bin 950 TL bedelli artırarak 481 milyon 612 bin 950 TL’ye yükseltecek.

• Halka Arz Fiyatı: Paylar 76,60 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.

• Ortak Satışı Yok: Süreçte mevcut ortak pay satışı yapılmayacak; halka arz tamamen sermaye artırımı şeklinde gerçekleşecek.

• Toplam Büyüklük: Tüm payların satılması durumunda şirketin halka arz büyüklüğünün 3,70 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

BEWEN ENERJİ 3,8 MİLYAR TL BÜYÜKLÜKLE GELİYOR

Enerji sektörünün yeni borsa oyuncusu Bewen Enerji ise hem sermaye artırımı hem de ortak satışı modeliyle yatırımcı karşısına çıkıyor:

• Sermaye Artışı ve Satış: Şirket sermayesini 261 milyon TL'den 56 milyon TL artışla 317 milyon TL'ye çıkaracak. Ayrıca mevcut ortaklara ait 24 milyon TL nominal değerli C grubu payın satışı yapılacak.

• Toplam Pay: Halka arz kapsamında toplam 80 milyon TL nominal değerli pay piyasaya sürülecek.

• Halka Arz Fiyatı: Hisse başına sabit fiyat 48,10 TL olarak belirlendi.

• Ortak Satış Detayları: Satışa konu paylar Beyçelik Holding A.Ş. (10,08 milyon TL), Elewan Energy S.L. (12 milyon TL), Faik Çelik (1,6 milyon TL) ve Baran Çelik'e (320 bin TL) ait.

• Toplam Büyüklük: Payların tamamının satılması halinde Bewen Enerji'nin halka arz büyüklüğü 3 milyar 848 milyon TL'ye ulaşacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

SPK bülteninde yayınlanan onayın ardından şirketler, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile resmi web sitelerinde "onaylı izahname", "tasarruf sahiplerine satış duyurusu" ve "fiyat tespit raporu" dokümanlarını yayımlayacak.

Bu dokümanlarda halka arza hangi banka/aracı kurumların liderlik edeceği (konsorsiyum), dağıtım yöntemi (bireysel yatırımcıya eşit vs.) ve katılım endeksine uygunluk durumu gibi detaylar kesinleşecek.

İzahnamelerin yayımlanmasıyla birlikte şirketler, talep toplama tarihlerini (genellikle 2 veya 3 iş günü sürer) duyuracak.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 312.75 17.683.766.061,00 % -2.57 18:10 TRALT 50.55 16.286.358.672,65 % 1.42 18:10 ASELS 376.25 15.308.780.718,25 % 1.69 18:10 SASA 2.65 12.586.725.851,05 % 0.38 18:10 BIGEN 117 11.408.780.010,45 % 9.96 18:10 Tüm Hisseler

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