Küresel enerji piyasalarındaki belirsizlikler iç piyasadaki pompa fiyatlarına yansırken, haftanın son günü olan 24 Temmuz 2026 Cuma itibarıyla büyükşehirlerdeki benzin, motorin ve LPG otogaz fiyatları sürücüler tarafından yakın takibe alındı.

Serbest piyasada dağıtım şirketleri ve bayi farklarına göre küçük değişiklikler göstermekle birlikte üç büyük ilimizdeki ortalama pompa fiyatları şu şekilde şekilleniyor:

24 TEMMUZ GÜNCEL MOTORİN, LPG, BENZİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,00 TL

Motorin: 74,28 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 66,85 TL

Motorin: 74,13 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 67,97 TL

Motorin: 75,40 TL

LPG: 31,29 TL

İzmir

Benzin: 68,25 TL

Motorin: 75,67 TL

LPG: 31,19 TL