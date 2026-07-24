Brent petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü sert dalgalanmalar, akaryakıt tabelalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. İşte yeni günde güncel akaryakıt fiyatları.
Küresel enerji piyasalarındaki belirsizlikler iç piyasadaki pompa fiyatlarına yansırken, haftanın son günü olan 24 Temmuz 2026 Cuma itibarıyla büyükşehirlerdeki benzin, motorin ve LPG otogaz fiyatları sürücüler tarafından yakın takibe alındı.
Serbest piyasada dağıtım şirketleri ve bayi farklarına göre küçük değişiklikler göstermekle birlikte üç büyük ilimizdeki ortalama pompa fiyatları şu şekilde şekilleniyor:
24 TEMMUZ GÜNCEL MOTORİN, LPG, BENZİN FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 67,00 TL
Motorin: 74,28 TL
LPG: 31,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 66,85 TL
Motorin: 74,13 TL
LPG: 30,59 TL
Ankara
Benzin: 67,97 TL
Motorin: 75,40 TL
LPG: 31,29 TL
İzmir
Benzin: 68,25 TL
Motorin: 75,67 TL
LPG: 31,19 TL