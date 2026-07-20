Akaryakıt fiyatları, küresel petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV düzenlemelerinin etkisiyle araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Geçen hafta motorine 3,12 TL, benzine ise 1,14 TL zam gelirken, yeni haftada da zam serisi devam ediyor. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,12 TL zam bekleniyor. İşte 20 Temmuz itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

MOTORİNE BU GECE YENİ ZAM BEKLENİYOR

Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 21 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,12 TL zam yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta cuma günü de motorinin litre fiyatına 3,12 TL, benzinin litre fiyatına ise 1,14 TL zam yansıtılmıştı. Böylece motorin fiyatlarında son günlerdeki artış dikkat çekmeye devam ediyor.

20 TEMMUZ BENZİN, LPG, MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 65,69 TL

Motorin: 73,13 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 65,54 TL

Motorin: 72,98 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 66,66 TL

Motorin: 74,25 TL

LPG: 31,19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 66,94 TL

Motorin: 74,52 TL

LPG: 30,99 TL

AKARYAKIT FİYATLARINI NELER ETKİLİYOR?

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatındaki değişimler, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak belirlenmeye devam ediyor. Özellikle uluslararası enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler ile ÖTV kaynaklı fiyat değişimleri, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor.