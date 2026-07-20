Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların odağında yer alıyor. Ortadoğu'da tırmanan gerilimle petrol fiyatlarının 90 doların üzerine çıkması enflasyon endişelerini artırırken, Fed yetkililerinden gelen şahin mesajlar değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor. Peki gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve ons altın bugün ne kadar oldu?

FED VE PETROL FİYATLARI ALTIN PİYASASINI ETKİLİYOR

Yeni haftada yatırımcıların odağında hem Ortadoğu'daki gelişmeler hem de Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler yer alıyor. Bölgedeki çatışmaların enerji arzına yönelik riskleri artırmasıyla Brent petrol 90 doların üzerine yükselirken, yükselen enerji fiyatları enflasyon beklentilerini güçlendirdi.

Buna karşın Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack'ın faiz artırımı ihtimalini gündeme taşıyan açıklamaları, faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini destekledi. Faiz getirisi bulunmayan altın için bu görünüm fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

UZMANLARDAN KRİTİK ONS ALTIN SEVİYESİ

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, ons altında 3.886 dolar seviyesinin kritik destek olduğunu belirtti. Wong'a göre bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde satışlar hızlanabilir ve ons altın fiyatı 3.500 dolar seviyelerine kadar geri çekilebilir.

Buna rağmen jeopolitik riskler ve güvenli liman talebi, altın fiyatlarında sert düşüşlerin şimdilik sınırlı kalmasını sağlıyor.

20 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada sabah saatleri itibarıyla altın fiyatları şöyle;

Altın Türü Alış Satış Ons Altın 4.021,72 dolar 4.022,47 dolar Gram Altın 6.099,82 TL 6.100,60 TL Çeyrek Altın 9.759,72 TL 9.974,48 TL Yarım Altın 19.466,46 TL 19.957,62 TL Tam Altın 39.531,00 TL 39.764,00 TL Cumhuriyet Altını 39.038,87 TL 39.775,89 TL Ata Altın 40.259,95 TL 41.274,11 TL Gremse Altın 98.478,00 TL 99.090,00 TL

ALTIN YATIRIMCILARI HANGİ GELİŞMELERİ TAKİP EDECEK?

Hafta boyunca yatırımcıların odağında Fed yetkililerinden gelecek yeni açıklamalar, ABD'den açıklanacak makroekonomik veriler ve Ortadoğu'daki jeopolitik gelişmeler olacak. Bu başlıklar hem ons altının hem de gram altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.