Altın fiyatları yatırımcıların odağındaki yerini korurken, Deutsche Bank'tan dikkat çeken bir tahmin geldi. Banka, 4.022 dolar seviyesinde bulunan ons altının 2031 yılına kadar 8 bin dolara yükselebileceğini öngördü. Bu tahmin, mevcut seviyeye göre yaklaşık 2 katlık (%99) yükseliş anlamına geliyor. Aynı oranın gram altına yansıması halinde ise bugün 6.100 TL seviyesinde işlem gören gram altının teorik değeri 12 bin TL'nin üzerine çıkabilir.

Banka, bu beklentinin arkasındaki en önemli neden olarak merkez bankalarının hızlanan altın alımlarını gösterdi.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN İŞTAHI BÜYÜYOR

Deutsche Bank'ın 27 Nisan'da yayımladığı araştırmaya göre son yıllarda altın talebinin en önemli kaynağı bireysel yatırımcılar değil, merkez bankaları oldu.

Analizde Çin, Rusya, Hindistan ve Türkiye'nin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının altın rezervlerini artırdığına dikkat çekilirken, bu eğilimin uzun vadeli fiyat görünümünü desteklediği belirtildi.

Banka, bu talebin sürmesi halinde ons altının mevcut seviyesine kıyasla yaklaşık iki katına çıkarak 2031 yılında 8 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞİN ARKASINDA HANGİ FAKTÖRLER VAR?

Altın fiyatları son yıllarda güçlü bir yükseliş sergiledi. 2020 yılında yaklaşık 1.585 dolar seviyesinde bulunan ons altın, zaman zaman düzeltmeler yaşasa da 4.500 doların üzerine kadar yükseldi.

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) analisti Frank Schallenberger, yükselişin temel nedenlerini şu şekilde sıraladı:

-Faiz indirimlerine yönelik beklentiler

-ABD dolarındaki zayıflama

-Merkez bankalarının güçlü altın alımları

-Fiziki altına olan yüksek talep

Schallenberger ayrıca kripto paraların da portföy çeşitlendirmesi amacıyla altın yatırımlarını destekleyen yeni bir yatırımcı kitlesi oluşturduğunu ifade etti.

ALTIN TALEBİNİN YAPISI DEĞİŞTİ

Deutsche Bank Research kıymetli metaller analisti Michael Xu, altın piyasasında talep yapısının son yıllarda önemli ölçüde değiştiğini söyledi.

Xu'ya göre daha önce fiyatlara duyarlı olan mücevher alıcıları ve bireysel yatırımcılar piyasaya yön verirken, artık yerlerini fiyat hareketlerinden daha az etkilenen merkez bankaları aldı.

Analist, 2021-2025 döneminde altın piyasasının güçlü kalmasının en önemli nedenlerinden birinin bu istikrarlı merkez bankası talebi olduğunu belirtti.

JEOPOLİTİK RİSKLER GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRIYOR

DZ Bank analisti Thomas Kulp ise son yıllardaki yükselişin temel nedeninin jeopolitik belirsizlikler olduğunu ifade etti.

Kulp'a göre savaşlar, küresel gerilimler ve ekonomik belirsizlikler yatırımcıları yeniden güvenli liman olarak görülen altına yöneltti.

UZMANLAR ALTIN İÇİN NE ÖNERİYOR?

Altının güvenli liman özelliğini koruduğunu belirten uzmanlar, yatırımcıların portföylerinde belirli oranda altına yer vermesini öneriyor.

Frank Schallenberger, portföyün tamamının altına yatırılmasının doğru olmadığını ancak yüzde 5 ila yüzde 10 oranında altın bulundurmanın portföy oynaklığını azaltabileceğini söyledi.

Michael Xu ise merkez bankalarının altın tercihinde üç temel neden bulunduğunu ifade etti:

-Portföy çeşitlendirmesi

-Jeopolitik risklere karşı korunma

-Enflasyona karşı güvence

Thomas Kulp da altının kriz dönemlerinde güvenli liman özelliğini koruduğunu ancak yatırımcıların fiyatlardaki sert dalgalanmaları da göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı.

UZMANLAR 8 BİN DOLAR TAHMİNİNDE AYNI GÖRÜŞTE DEĞİL

Deutsche Bank, gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının altın rezervlerini artırmaya devam edeceğini ve bunun fiyatları destekleyeceğini savunuyor.

Michael Xu, gelişmekte olan ülkelerin döviz rezervlerinin 8 trilyon dolardan 5 trilyon dolara gerilemesi ve rezervlerde altının payının yüzde 40'a yaklaşması halinde ons altının 8 bin dolara ulaşabileceğini ifade etti.

Ancak tüm uzmanlar bu görüşü paylaşmıyor.

LBBW analisti Frank Schallenberger, ocak ayında sona eren güçlü yükselişin ardından hem merkez bankalarının hem de altın fonlarının alımlarında ivme kaybı yaşandığını belirterek, önümüzdeki beş yılda altın fiyatının iki katına çıkmasını sağlayacak kadar güçlü bir katalizör görmediğini söyledi.

DZ Bank ise daha temkinli bir tahminde bulundu. Banka, önümüzdeki 12 ay içinde ons altının 5 bin dolar seviyesine ulaşmasını beklerken, uzun vadede altın görünümünün olumlu kalmaya devam edeceğini değerlendirdi.