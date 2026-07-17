ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, yayımladığı son analiz raporunda altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Banka, merkez bankalarının güçlü altın talebinin, Fed'in şahin para politikası beklentilerinin kısa vadede oluşturabileceği baskıya karşı altın fiyatlarını destekleyeceğini ifade etti.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI HIZ KESMİYOR

Goldman Sachs analisti Lina Thomas, mayıs ayında merkez bankalarının altın alımlarının 81 ton seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı. Mevsimsellikten arındırılmış üç aylık ortalamaya göre aylık alımların 67 ton seviyesinde olacağı tahmin edilirken, bu rakamın 2022 öncesindeki 17 tonluk aylık ortalamanın oldukça üzerinde olduğu vurgulandı.

Raporda, özellikle Çin'in öncülüğünde yeniden hız kazanan merkez bankası alımlarının altın fiyatları açısından önemli bir destek unsuru oluşturduğu belirtildi.

FED BASKISINA KARŞI DESTEK

Goldman Sachs'a göre, Fed'in faiz politikasına ilişkin şahin beklentiler kısa vadede altın üzerinde baskı oluşturabilecek olsa da merkez bankalarının devam eden alımları bu baskıyı önemli ölçüde dengeleyebilir.

Banka, jeopolitik ve finansal risklere karşı rezervlerini çeşitlendiren merkez bankalarının altın alımlarını uzun yıllara yayılacak yapısal bir eğilim olarak değerlendirmeye devam etti.

2026 TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

Goldman Sachs, 2026 yılı için merkez bankalarının aylık ortalama 50 ton, 2027 yılı için ise 40 ton altın alımı gerçekleştireceği varsayımını korudu.

Raporda, 2022 yılında Rusya'nın rezervlerinin dondurulmasının ardından gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme sürecinin hız kazandığına dikkat çekilerek, bu eğilimin 2026 yıl sonu için ons başına 4.900 dolar seviyesindeki altın fiyatı tahmininin temel dayanağı olmaya devam ettiği ifade edildi.

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