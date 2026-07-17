HSBC, yayımladığı son analiz raporunda altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Banka, güçlü dolar ve yükselen ABD tahvil faizleri nedeniyle altının kısa vadede dar bir fiyat aralığında işlem görmeye devam edebileceğini belirtirken, orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu açıkladı.

Raporda, altının yatırımcılar açısından portföy çeşitlendirme aracı olma özelliğini sürdürdüğü ancak fiyat hareketlerinin büyük ölçüde ABD tahvil faizlerindeki değişimlerden etkilendiği ifade edildi.

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILIYOR

HSBC, yatırımcı talebi ve doların zayıflamasının etkisiyle altının ocak ayı sonunda ons başına yaklaşık 5.598 dolarla tarihi zirvesini gördüğünü hatırlattı.

Ancak nisan ayında Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimlere rağmen güvenli liman talebinin beklenen ölçüde artmadığı, bunun da altın fiyatlarının yükselmesini engellediği kaydedildi.

Raporda, 2026 yılında altının hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalara karşı koruma özelliğinin önceki dönemlere kıyasla zayıfladığına dikkat çekildi. Bankaya göre altın, bu yıl büyük ölçüde hisse senedi piyasalarıyla aynı yönde hareket etti.

YÜKSEK FAİZLER FIRSAT MALİYETİNİ ARTIRIYOR

HSBC, yüksek reel faizler ve güçlü doların kısa vadede altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini belirtti.

Raporda, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırdığı, bunun da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığı ifade edildi.

YIL SONU BEKLENTİSİ OLUMLU

Banka, kısa vadeli baskılara rağmen orta ve uzun vadeli görünümde altına ilişkin olumlu değerlendirmesini korudu.

HSBC'ye göre portföy çeşitlendirme ihtiyacının devam etmesi, merkez bankalarının altın alımları ve altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) süren para girişleri, yılın geri kalanında altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar olacak.

Raporda, bu gelişmeler doğrultusunda yıl sonuna kadar altın fiyatlarında ilave yükseliş beklendiği vurgulandı.

Kaynak: Haber7

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